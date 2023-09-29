https://ria.ru/20230929/avtobusy-1899383135.html

В Ростове-на-Дону пустят на маршруты автобусы особо большого класса

В Ростове-на-Дону пустят на маршруты автобусы особо большого класса - РИА Новости, 29.09.2023

В Ростове-на-Дону пустят на маршруты автобусы особо большого класса

Дополнительные автобусы особо большого класса запустят на востребованные маршруты в Ростове-на-Дону - №16 и №71, сообщает администрация города. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:52

2023-09-29T11:52

2023-09-29T11:53

ростовская область

ростов-на-дону

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Дополнительные автобусы особо большого класса запустят на востребованные маршруты в Ростове-на-Дону - №16 и №71, сообщает администрация города. Контрольные рейды департамента транспорта и представителей перевозчиков показали, что несмотря на достаточно плотный график движения транспорта (3-9 минут), в вечерние часы пик на остановках в сторону западной части города скапливается большое количество людей. По данным директора департамента транспорта города Вадима Шкабарня, это обусловлено желанием пассажиров занять места для сидения в автобусах. "Для комфорта ростовчан и уменьшения времени ожидания для тех, кто хочет ехать сидя, было принято решение добавить на маршруты автобусы особо большого класса, так называемые "гармошки", - говорится в сообщении. Шкабарня уточнил, что речь идет о маршрутах 16 и 71. "Для увеличения провозной способности маршрутов №16, №71 принято решение об организации в ноябре работы на линии автобусов особо большого класса по две единицы на каждом маршруте", - сказал он. Параллельно ведется работа по привлечению водителей. Ранее депутаты городской думы поддержали инициативу о предоставлении водителям муниципальных перевозчиков служебных квартир.

https://ria.ru/20230928/lider-1899214094.html

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ростов-на-дону

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ростов-на-дону, общество