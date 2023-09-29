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В Ростове-на-Дону пустят на маршруты автобусы особо большого класса - РИА Новости, 29.09.2023
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Ростовская область
 
11:52 29.09.2023 (обновлено: 11:53 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/avtobusy-1899383135.html
В Ростове-на-Дону пустят на маршруты автобусы особо большого класса
В Ростове-на-Дону пустят на маршруты автобусы особо большого класса - РИА Новости, 29.09.2023
В Ростове-на-Дону пустят на маршруты автобусы особо большого класса
Дополнительные автобусы особо большого класса запустят на востребованные маршруты в Ростове-на-Дону - №16 и №71, сообщает администрация города. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:52
2023-09-29T11:53
ростовская область
ростов-на-дону
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Дополнительные автобусы особо большого класса запустят на востребованные маршруты в Ростове-на-Дону - №16 и №71, сообщает администрация города. Контрольные рейды департамента транспорта и представителей перевозчиков показали, что несмотря на достаточно плотный график движения транспорта (3-9 минут), в вечерние часы пик на остановках в сторону западной части города скапливается большое количество людей. По данным директора департамента транспорта города Вадима Шкабарня, это обусловлено желанием пассажиров занять места для сидения в автобусах. "Для комфорта ростовчан и уменьшения времени ожидания для тех, кто хочет ехать сидя, было принято решение добавить на маршруты автобусы особо большого класса, так называемые "гармошки", - говорится в сообщении. Шкабарня уточнил, что речь идет о маршрутах 16 и 71. "Для увеличения провозной способности маршрутов №16, №71 принято решение об организации в ноябре работы на линии автобусов особо большого класса по две единицы на каждом маршруте", - сказал он. Параллельно ведется работа по привлечению водителей. Ранее депутаты городской думы поддержали инициативу о предоставлении водителям муниципальных перевозчиков служебных квартир.
https://ria.ru/20230928/lider-1899214094.html
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РИА Новости
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ростов-на-дону, общество
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Общество
В Ростове-на-Дону пустят на маршруты автобусы особо большого класса

В Ростове-на-Дону пустят на маршруты №16 и №71 автобусы особо большого класса

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Дополнительные автобусы особо большого класса запустят на востребованные маршруты в Ростове-на-Дону - №16 и №71, сообщает администрация города.
Контрольные рейды департамента транспорта и представителей перевозчиков показали, что несмотря на достаточно плотный график движения транспорта (3-9 минут), в вечерние часы пик на остановках в сторону западной части города скапливается большое количество людей.
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По данным директора департамента транспорта города Вадима Шкабарня, это обусловлено желанием пассажиров занять места для сидения в автобусах.
«
"Для комфорта ростовчан и уменьшения времени ожидания для тех, кто хочет ехать сидя, было принято решение добавить на маршруты автобусы особо большого класса, так называемые "гармошки", - говорится в сообщении.
Шкабарня уточнил, что речь идет о маршрутах 16 и 71. "Для увеличения провозной способности маршрутов №16, №71 принято решение об организации в ноябре работы на линии автобусов особо большого класса по две единицы на каждом маршруте", - сказал он.
Параллельно ведется работа по привлечению водителей. Ранее депутаты городской думы поддержали инициативу о предоставлении водителям муниципальных перевозчиков служебных квартир.
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