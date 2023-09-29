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После ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими возбудили уголовное дело
После ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.09.2023
После ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими возбудили уголовное дело
Возбуждено уголовное дело из-за ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки, сообщила... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T23:48
2023-09-29T23:48
2023-09-29T23:58
происшествия
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело из-за ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее в МВД сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Прокуратура уточнила, что двое из пострадавших - девочки 2011 и 2013 годов рождения."По факту ДТП в центре Москвы, в котором пострадали несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи столичного СК проводят осмотр места происшествия. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего", - сообщила Иванова.Московский главк СК сообщил, что водитель отказался от медицинского освидетельствования.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
После ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими возбудили уголовное дело
После ДТП на Большой Никитской в Москве с пятью пострадавшими завели дело
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело из-за ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК
РФ Юлия Иванова.
Ранее в МВД сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Прокуратура уточнила, что двое из пострадавших - девочки 2011 и 2013 годов рождения.
"По факту ДТП в центре Москвы, в котором пострадали несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи столичного СК проводят осмотр места происшествия. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего", - сообщила Иванова.
Московский главк СК сообщил, что водитель отказался от медицинского освидетельствования.
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