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После ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.09.2023
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23:48 29.09.2023 (обновлено: 23:58 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/avariya-1899571636.html
После ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими возбудили уголовное дело
После ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.09.2023
После ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими возбудили уголовное дело
Возбуждено уголовное дело из-за ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки, сообщила... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T23:48
2023-09-29T23:58
происшествия
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело из-за ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее в МВД сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Прокуратура уточнила, что двое из пострадавших - девочки 2011 и 2013 годов рождения."По факту ДТП в центре Москвы, в котором пострадали несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи столичного СК проводят осмотр места происшествия. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего", - сообщила Иванова.Московский главк СК сообщил, что водитель отказался от медицинского освидетельствования.
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
После ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими возбудили уголовное дело

После ДТП на Большой Никитской в Москве с пятью пострадавшими завели дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело из-за ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее в МВД сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Прокуратура уточнила, что двое из пострадавших - девочки 2011 и 2013 годов рождения.
"По факту ДТП в центре Москвы, в котором пострадали несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи столичного СК проводят осмотр места происшествия. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего", - сообщила Иванова.
Московский главк СК сообщил, что водитель отказался от медицинского освидетельствования.
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ПроисшествияМоскваРоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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