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После ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими возбудили уголовное дело

После ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.09.2023

После ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело из-за ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки, сообщила... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T23:48

2023-09-29T23:48

2023-09-29T23:58

происшествия

москва

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело из-за ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее в МВД сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Прокуратура уточнила, что двое из пострадавших - девочки 2011 и 2013 годов рождения."По факту ДТП в центре Москвы, в котором пострадали несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи столичного СК проводят осмотр места происшествия. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего", - сообщила Иванова.Московский главк СК сообщил, что водитель отказался от медицинского освидетельствования.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)