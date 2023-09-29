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В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали две девочки

В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали две девочки - РИА Новости, 29.09.2023

В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали две девочки

Из пяти пострадавших на Большой Никитской в центре Москвы - две маленькие девочки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T23:19

2023-09-29T23:19

2023-09-29T23:19

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, - РИА Новости. Из пяти пострадавших на Большой Никитской в центре Москвы - две маленькие девочки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "По предварительной информации, среди пострадавших двое малолетних детей - девочки 2011 и 2013 годов рождения", - говорится в сообщении. Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

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2023

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москва, происшествия, россия