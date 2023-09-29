Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали две девочки - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/avariya-1899570106.html
В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали две девочки
В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали две девочки - РИА Новости, 29.09.2023
В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали две девочки
Из пяти пострадавших на Большой Никитской в центре Москвы - две маленькие девочки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T23:19
2023-09-29T23:19
москва
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg
МОСКВА, - РИА Новости. Из пяти пострадавших на Большой Никитской в центре Москвы - две маленькие девочки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "По предварительной информации, среди пострадавших двое малолетних детей - девочки 2011 и 2013 годов рождения", - говорится в сообщении. Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_619:0:3350:2048_1920x0_80_0_0_15395773cdd07a2a807945161b63d439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали две девочки

Прокуратура: в ДТП на Большой Никитской в центре Москвы пострадали две девочки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, - РИА Новости. Из пяти пострадавших на Большой Никитской в центре Москвы - две маленькие девочки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, среди пострадавших двое малолетних детей - девочки 2011 и 2013 годов рождения", - говорится в сообщении.
Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.
 
МоскваПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала