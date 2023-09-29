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В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали две девочки
В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали две девочки - РИА Новости, 29.09.2023
В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали две девочки
Из пяти пострадавших на Большой Никитской в центре Москвы - две маленькие девочки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T23:19
2023-09-29T23:19
2023-09-29T23:19
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россия
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МОСКВА, - РИА Новости. Из пяти пострадавших на Большой Никитской в центре Москвы - две маленькие девочки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "По предварительной информации, среди пострадавших двое малолетних детей - девочки 2011 и 2013 годов рождения", - говорится в сообщении. Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали две девочки
Прокуратура: в ДТП на Большой Никитской в центре Москвы пострадали две девочки