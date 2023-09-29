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В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали пять человек

В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали пять человек - РИА Новости, 29.09.2023

В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали пять человек

В результате ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали пять человек, им оказывается медицинская помощь, сообщает столичный главк МВД. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T22:08

2023-09-29T22:08

2023-09-29T22:16

москва

происшествия

авто

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В результате ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали пять человек, им оказывается медицинская помощь, сообщает столичный главк МВД."Сегодня в 21.15 на улице Большая Никитская в районе дома 29к2 водитель автомашины "Мерседес" выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, в результате дорожного происшествия пять человек получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, авто