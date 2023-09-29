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В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали пять человек
В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали пять человек - РИА Новости, 29.09.2023
В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали пять человек
В результате ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали пять человек, им оказывается медицинская помощь, сообщает столичный главк МВД. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T22:08
2023-09-29T22:08
2023-09-29T22:16
москва
происшествия
авто
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В результате ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали пять человек, им оказывается медицинская помощь, сообщает столичный главк МВД."Сегодня в 21.15 на улице Большая Никитская в районе дома 29к2 водитель автомашины "Мерседес" выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, в результате дорожного происшествия пять человек получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.
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москва, происшествия, авто
Москва, Происшествия, Авто
В ДТП на Большой Никитской в Москве пострадали пять человек
При наезде легковушки на Большой Никитской в Москве пострадали пять человек