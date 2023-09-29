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На Большой Никитской в Москве легковушка сбила пешеходов
На Большой Никитской в Москве легковушка сбила пешеходов - РИА Новости, 29.09.2023
На Большой Никитской в Москве легковушка сбила пешеходов
Легковой автомобиль сбил пешеходов на Большой Никитской в Москве, движение в районе ДТП затруднено, информация о пострадавших уточняется, сообщает департамент... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T22:05
2023-09-29T22:05
2023-09-29T22:05
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль сбил пешеходов на Большой Никитской в Москве, движение в районе ДТП затруднено, информация о пострадавших уточняется, сообщает департамент столичного транспорта. "На Большой Никитской улице в районе дома 31 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
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происшествия, москва
На Большой Никитской в Москве легковушка сбила пешеходов
Дептранс: на Большой Никитской в Москве легковушка сбила пешеходов