https://ria.ru/20230929/avariya-1899504851.html

В КБР завели уголовное дело после ДТП с трактором и внедорожником

В КБР завели уголовное дело после ДТП с трактором и внедорожником - РИА Новости, 29.09.2023

В КБР завели уголовное дело после ДТП с трактором и внедорожником

Следователи полиции в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело после столкновения трактора с внедорожником, в результате которого погибли два и пострадали... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:55

2023-09-29T16:55

2023-09-29T16:57

происшествия

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НАЛЬЧИК, 29 сен - РИА Новости. Следователи полиции в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело после столкновения трактора с внедорожником, в результате которого погибли два и пострадали четыре человека, сообщила региональная прокуратура. Ранее региональное УГИБДД сообщило, что вечером в четверг на 24-м километре федеральной автомобильной дороги "Обход Нальчика" 36-летний водитель трактора в нарушение правил дорожного движения разворачивался на мосту в месте технологического разрыва бетонных ограждений, разграничивающих потоки встречных направлений, и не пропустил внедорожник Toyota Sequoia. В результате аварии погибли два пассажира иномарки - женщина 38 лет и 41-летний мужчина, оба жители Воронежа. Еще четыре пассажира - 33-летний мужчина и 32-летняя женщина, жители Тюмени, а также 37-летняя женщина и 14-летняя девочка из Самарской области - доставлены в больницу с различными травмами. "Следственным отделом ОМВД России по Урванскому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" УК РФ", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы. "Ход расследования уголовного дела прокуратурой республики взят на контроль", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, воронеж, тюмень, авто, россия, угибдд