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В Астрахани госпитализировали пятерых пострадавших в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 29.09.2023
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15:21 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/avariya-1899471753.html
В Астрахани госпитализировали пятерых пострадавших в ДТП с маршруткой
В Астрахани госпитализировали пятерых пострадавших в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 29.09.2023
В Астрахани госпитализировали пятерых пострадавших в ДТП с маршруткой
Пятеро пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Астрахани госпитализированы, еще один человек погиб, сообщает УМВД России по... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:21
2023-09-29T15:21
происшествия
астрахань
астраханская область
россия
авто
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Пятеро пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Астрахани госпитализированы, еще один человек погиб, сообщает УМВД России по Астраханской области. Ранее источник сообщил агентству, что в результате ДТП с маршруткой на улице Софьи Перовской один человек погиб и пятеро пострадали. Как сообщает областное МВД, авария произошла в 13.15 (12.15 мск) на пересечении улиц Софьи Перовской и Грузинской. Водитель BMW не предоставил преимущества в движении маршрутке, от удара она опрокинулась. "В результате происшествия 62-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась, а остальные четыре пассажира и водитель получили травмы различной степени тяжести. Пассажиры были госпитализированы", - говорится в сообщении. Проводится проверка, прокуратура области взяла ее на контроль.
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происшествия, астрахань, астраханская область, россия, авто
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Россия, Авто
В Астрахани госпитализировали пятерых пострадавших в ДТП с маршруткой

МВД: в Астрахани госпитализировали пятерых пострадавших в ДТП с маршруткой

© Фото : прокуратура Астраханской областиНа месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
На месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : прокуратура Астраханской области
На месте ДТП с участием общественного транспорта в Астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Пятеро пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Астрахани госпитализированы, еще один человек погиб, сообщает УМВД России по Астраханской области.
Ранее источник сообщил агентству, что в результате ДТП с маршруткой на улице Софьи Перовской один человек погиб и пятеро пострадали.
Как сообщает областное МВД, авария произошла в 13.15 (12.15 мск) на пересечении улиц Софьи Перовской и Грузинской. Водитель BMW не предоставил преимущества в движении маршрутке, от удара она опрокинулась.
"В результате происшествия 62-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась, а остальные четыре пассажира и водитель получили травмы различной степени тяжести. Пассажиры были госпитализированы", - говорится в сообщении.
Проводится проверка, прокуратура области взяла ее на контроль.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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