https://ria.ru/20230929/avariya-1899471753.html
В Астрахани госпитализировали пятерых пострадавших в ДТП с маршруткой
В Астрахани госпитализировали пятерых пострадавших в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 29.09.2023
В Астрахани госпитализировали пятерых пострадавших в ДТП с маршруткой
Пятеро пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Астрахани госпитализированы, еще один человек погиб, сообщает УМВД России по... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:21
2023-09-29T15:21
2023-09-29T15:21
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Пятеро пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Астрахани госпитализированы, еще один человек погиб, сообщает УМВД России по Астраханской области. Ранее источник сообщил агентству, что в результате ДТП с маршруткой на улице Софьи Перовской один человек погиб и пятеро пострадали. Как сообщает областное МВД, авария произошла в 13.15 (12.15 мск) на пересечении улиц Софьи Перовской и Грузинской. Водитель BMW не предоставил преимущества в движении маршрутке, от удара она опрокинулась. "В результате происшествия 62-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась, а остальные четыре пассажира и водитель получили травмы различной степени тяжести. Пассажиры были госпитализированы", - говорится в сообщении. Проводится проверка, прокуратура области взяла ее на контроль.
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происшествия, астрахань, астраханская область, россия, авто
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Россия, Авто
В Астрахани госпитализировали пятерых пострадавших в ДТП с маршруткой
МВД: в Астрахани госпитализировали пятерых пострадавших в ДТП с маршруткой