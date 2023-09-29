https://ria.ru/20230929/armatura-1899432537.html
Минпромторг направил запрос в ФАС из-за завышения цен на арматуру
Минпромторг направил запрос в ФАС из-за завышения цен на арматуру - РИА Новости, 29.09.2023
Минпромторг направил запрос в ФАС из-за завышения цен на арматуру
Минпромторг направил запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с целью выдачи производителям арматуры предписания "о допустимом рыночном... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:21
2023-09-29T14:21
2023-09-29T16:51
экономика
россия
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_722d9431ac89ca505cc9b6c2b67b0281.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минпромторг направил запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с целью выдачи производителям арматуры предписания "о допустимом рыночном поведении", сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Минпромторг и Минстрой провели совещание о ситуации и мерах поддержки в сфере строительных ресурсов. В ходе совещания Евтухов отметил, что цены на арматуру за первое полугодие выросли на 30%, и это было обоснованно. Но теперь, по его словам, Минпромторг фиксирует значительный необъективный рост цен на арматуру у заводов. Причина этому в "субъективном решении отдельных участников рынка, консолидировавших 35% объема производства всей арматуры в России и до 80% объемов ее производства в Центральном федеральном округе после покупки заводов НЛМК"."Как я и обещал, мы направили соответствующий запрос в ФАС России с целью получения компаниями предписания о допустимом рыночном поведении", - заявил Евтухов, которого цитирует пресс-служба министерства."Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) продал свои сортовые заводы в Калужской области и на Урале структурам, связанным с владельцем ПМХ Евгением Зубицким. По данным ЕГРЮЛ, предприятия "НЛМК-Калуга" и "Вторчермет НЛМК" 6 сентября перешли во владение структуре владельца "Промышленно-металлургического холдинга" (ПМХ) Евгения Зубицкого - "Промсорт".ФАС одобрила эту сделку, но с предписанием. Так, "Промсорт" обязан исполнить все краткосрочные и/или долгосрочные договоры поставки продукции, действующие на дату совершения сделки. Также он должен в течение трех месяцев после сделки разработать, утвердить и представить в ФАС внутренний акт о принципах работы с потребителями продукции. Кроме того, предприятие обязано по истечении шести месяцев после сделки ежемесячно реализовывать на бирже не менее 5% арматуры от месячного объема производства.
https://realty.ria.ru/20230921/armatura-1897702807.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95116b0efa78ab6e29de34da1270254b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Виктор Евтухов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Минпромторг направил запрос в ФАС из-за завышения цен на арматуру
Минпромторг направил запрос в ФАС из-за завышения заводами цен на арматуру
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минпромторг направил запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с целью выдачи производителям арматуры предписания "о допустимом рыночном поведении", сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Минпромторг и Минстрой провели совещание о ситуации и мерах поддержки в сфере строительных ресурсов. В ходе совещания Евтухов отметил, что цены на арматуру за первое полугодие выросли на 30%, и это было обоснованно. Но теперь, по его словам, Минпромторг фиксирует значительный необъективный рост цен на арматуру у заводов. Причина этому в "субъективном решении отдельных участников рынка, консолидировавших 35% объема производства всей арматуры в России и до 80% объемов ее производства в Центральном федеральном округе после покупки заводов НЛМК".
«
"Как я и обещал, мы направили соответствующий запрос в ФАС России с целью получения компаниями предписания о допустимом рыночном поведении", - заявил Евтухов, которого цитирует пресс-служба министерства.
"Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) продал свои сортовые заводы в Калужской области и на Урале структурам, связанным с владельцем ПМХ Евгением Зубицким. По данным ЕГРЮЛ, предприятия "НЛМК-Калуга" и "Вторчермет НЛМК" 6 сентября перешли во владение структуре владельца "Промышленно-металлургического холдинга" (ПМХ) Евгения Зубицкого - "Промсорт".
ФАС одобрила эту сделку, но с предписанием. Так, "Промсорт" обязан исполнить все краткосрочные и/или долгосрочные договоры поставки продукции, действующие на дату совершения сделки. Также он должен в течение трех месяцев после сделки разработать, утвердить и представить в ФАС внутренний акт о принципах работы с потребителями продукции. Кроме того, предприятие обязано по истечении шести месяцев после сделки ежемесячно реализовывать на бирже не менее 5% арматуры от месячного объема производства.
Минпромторг ищет способы не повышать цены на арматуру для госстроек