https://ria.ru/20230929/armatura-1899432537.html

Минпромторг направил запрос в ФАС из-за завышения цен на арматуру

Минпромторг направил запрос в ФАС из-за завышения цен на арматуру - РИА Новости, 29.09.2023

Минпромторг направил запрос в ФАС из-за завышения цен на арматуру

Минпромторг направил запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с целью выдачи производителям арматуры предписания "о допустимом рыночном... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:21

2023-09-29T14:21

2023-09-29T16:51

экономика

россия

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минпромторг направил запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с целью выдачи производителям арматуры предписания "о допустимом рыночном поведении", сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Минпромторг и Минстрой провели совещание о ситуации и мерах поддержки в сфере строительных ресурсов. В ходе совещания Евтухов отметил, что цены на арматуру за первое полугодие выросли на 30%, и это было обоснованно. Но теперь, по его словам, Минпромторг фиксирует значительный необъективный рост цен на арматуру у заводов. Причина этому в "субъективном решении отдельных участников рынка, консолидировавших 35% объема производства всей арматуры в России и до 80% объемов ее производства в Центральном федеральном округе после покупки заводов НЛМК"."Как я и обещал, мы направили соответствующий запрос в ФАС России с целью получения компаниями предписания о допустимом рыночном поведении", - заявил Евтухов, которого цитирует пресс-служба министерства."Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) продал свои сортовые заводы в Калужской области и на Урале структурам, связанным с владельцем ПМХ Евгением Зубицким. По данным ЕГРЮЛ, предприятия "НЛМК-Калуга" и "Вторчермет НЛМК" 6 сентября перешли во владение структуре владельца "Промышленно-металлургического холдинга" (ПМХ) Евгения Зубицкого - "Промсорт".ФАС одобрила эту сделку, но с предписанием. Так, "Промсорт" обязан исполнить все краткосрочные и/или долгосрочные договоры поставки продукции, действующие на дату совершения сделки. Также он должен в течение трех месяцев после сделки разработать, утвердить и представить в ФАС внутренний акт о принципах работы с потребителями продукции. Кроме того, предприятие обязано по истечении шести месяцев после сделки ежемесячно реализовывать на бирже не менее 5% арматуры от месячного объема производства.

https://realty.ria.ru/20230921/armatura-1897702807.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)