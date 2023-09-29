https://ria.ru/20230929/armatura-1899430351.html
Минпромторг заявил о необъективном росте цен на арматуру у заводов
Минпромторг заявил о необъективном росте цен на арматуру у заводов - РИА Новости, 29.09.2023
Минпромторг заявил о необъективном росте цен на арматуру у заводов
Минпромторг РФ фиксирует значительный необъективный рост цен на арматуру у заводов, что может привести к росту цен для потребителей, сообщил замглавы... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:16
2023-09-29T14:16
2023-09-29T14:42
экономика
россия
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ фиксирует значительный необъективный рост цен на арматуру у заводов, что может привести к росту цен для потребителей, сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов в ходе совещания на площадке Минстроя России. "По арматуре в настоящий момент фиксируем значительный рост котировок у заводов для отгрузок на октябрь (+14,5%, в среднем с 48 до 55 тыс. рублей за тонну без НДС), и это может привести к увеличению цен для конечных потребителей. При этом еще раз хочу отметить: никаких объективных оснований для повышения котировок, связанных с ростом производственной себестоимости, сейчас не наблюдается", - заявил Евтухов.Ранее Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), крупнейший производитель арматуры в Центральной России, предупредил о повышении цен в сентябре, а потребители его продукции пожаловались на это в министерство.Ранее в сентябре в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости, что министерство не зафиксировало резкого роста цены на арматуру у производителей. Однако в минувший четверг Евтухов в кулуарах судостроительной выставки "Нева" рассказал журналистам, что планируется проведение совещания по теме ценовой политики производителей металлопродукции.
https://realty.ria.ru/20230928/metall-1899131556.html
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РИА Новости
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экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Экономика, Россия, Виктор Евтухов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Минпромторг заявил о необъективном росте цен на арматуру у заводов
Минпромторг зафиксировал значительный необъективный рост цен на арматуру
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ фиксирует значительный необъективный рост цен на арматуру у заводов, что может привести к росту цен для потребителей, сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов в ходе совещания на площадке Минстроя России.
«
"По арматуре в настоящий момент фиксируем значительный рост котировок у заводов для отгрузок на октябрь (+14,5%, в среднем с 48 до 55 тыс. рублей за тонну без НДС), и это может привести к увеличению цен для конечных потребителей. При этом еще раз хочу отметить: никаких объективных оснований для повышения котировок, связанных с ростом производственной себестоимости, сейчас не наблюдается", - заявил Евтухов.
Ранее Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), крупнейший производитель арматуры в Центральной России, предупредил о повышении цен в сентябре, а потребители его продукции пожаловались на это в министерство.
Ранее в сентябре в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости, что министерство не зафиксировало резкого роста цены на арматуру у производителей. Однако в минувший четверг Евтухов в кулуарах судостроительной выставки "Нева" рассказал журналистам, что планируется проведение совещания по теме ценовой политики производителей металлопродукции.
Минстрой вновь фиксирует рост цен на металл в России