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СМИ: в США арестовали подозреваемого в причастности к убийству рэпера 2Pac - РИА Новости, 29.09.2023
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Шоубиз
 
22:01 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/arest-1899564023.html
СМИ: в США арестовали подозреваемого в причастности к убийству рэпера 2Pac
СМИ: в США арестовали подозреваемого в причастности к убийству рэпера 2Pac - РИА Новости, 29.09.2023
СМИ: в США арестовали подозреваемого в причастности к убийству рэпера 2Pac
Полиция Лас-Вегаса арестовала подозреваемого в причастности к убийству американского рэпера Тупака Шакура (2pac) в 1996 году, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T22:01
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Полиция Лас-Вегаса арестовала подозреваемого в причастности к убийству американского рэпера Тупака Шакура (2pac) в 1996 году, сообщают местные СМИ. По данным источников, к настоящему моменту не получившим официального подтверждения, в пятницу утром в Лас-Вегасе был арестован некий Дуэйн "Кэффи Ди" Дэвис, которого полиция считает причастным к убийству музыканта. Подробности, в том числе предъявленные ему обвинения, не приводятся. Тупак Шакур был застрелен в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года - автомобиль BMW, в котором находились рэпер и основатель звукозаписывающей компании Death Row Records Шуг Найт, остановился на светофоре, когда по ним открыли огонь из остановившегося рядом белого Cadillac. 25-летний рэпер подвергался нападениям и имел проблемы с законом и до этого, СМИ сообщали, что убийству предшествовала драка в казино с участием музыканта и одного из находившихся в автомобиле, из которого был открыт огонь. Сообщалось, что это был племянник Дэвиса, которого СМИ называют известным калифорнийским гангстером и наркодилером. На протяжении 27 лет официальных обвинений по делу об убийстве Шакура выдвинуто не было — к настоящему времени из четырех человек, предположительно находившихся в Cadillac во время убийства, в живых остался лишь Дэвис. Как сообщает телеканал KHOU-11, он был давно известен полиции и даже, согласно опубликованным несколько лет назад мемуарам, в 2010 году признался стражам порядка, что находился в автомобиле, из которого был расстрелян музыкант. Издание связывает арест с прошедшим в июле текущего года обыском в доме супруги Дэвиса и сообщает, что правоохранительные органы искали документы, связанные с убийством Шакура, изъяли технику и другие улики.
https://ria.ru/20230422/znamenitosti-1864458893.html
https://ria.ru/20230610/tupak-1877175772.html
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в мире, лас-вегас
Шоубиз, В мире, Лас-Вегас
СМИ: в США арестовали подозреваемого в причастности к убийству рэпера 2Pac

СМИ: в США арестовали подозреваемого в причастности к убийству Тупака Шакура

© AP Photo / Frank WiesРэппер Снуп Догг и рэппер Тупак Шакур
Рэппер Снуп Догг и рэппер Тупак Шакур - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Frank Wies
Рэппер Снуп Догг и рэппер Тупак Шакур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Полиция Лас-Вегаса арестовала подозреваемого в причастности к убийству американского рэпера Тупака Шакура (2pac) в 1996 году, сообщают местные СМИ.
По данным источников, к настоящему моменту не получившим официального подтверждения, в пятницу утром в Лас-Вегасе был арестован некий Дуэйн "Кэффи Ди" Дэвис, которого полиция считает причастным к убийству музыканта. Подробности, в том числе предъявленные ему обвинения, не приводятся.
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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Тупак Шакур был застрелен в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года - автомобиль BMW, в котором находились рэпер и основатель звукозаписывающей компании Death Row Records Шуг Найт, остановился на светофоре, когда по ним открыли огонь из остановившегося рядом белого Cadillac. 25-летний рэпер подвергался нападениям и имел проблемы с законом и до этого, СМИ сообщали, что убийству предшествовала драка в казино с участием музыканта и одного из находившихся в автомобиле, из которого был открыт огонь. Сообщалось, что это был племянник Дэвиса, которого СМИ называют известным калифорнийским гангстером и наркодилером.
На протяжении 27 лет официальных обвинений по делу об убийстве Шакура выдвинуто не было — к настоящему времени из четырех человек, предположительно находившихся в Cadillac во время убийства, в живых остался лишь Дэвис. Как сообщает телеканал KHOU-11, он был давно известен полиции и даже, согласно опубликованным несколько лет назад мемуарам, в 2010 году признался стражам порядка, что находился в автомобиле, из которого был расстрелян музыкант. Издание связывает арест с прошедшим в июле текущего года обыском в доме супруги Дэвиса и сообщает, что правоохранительные органы искали документы, связанные с убийством Шакура, изъяли технику и другие улики.
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