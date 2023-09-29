https://ria.ru/20230929/arest-1899402505.html
Начальника полиции Брянска обвинили в получении взятки
Начальника полиции Брянска обвинили в получении взятки - РИА Новости, 29.09.2023
Начальника полиции Брянска обвинили в получении взятки
Заместитель начальника УВД города Брянска - начальник полиции обвиняется в покушении на получение взятки в размере более 14 миллионов рублей за покровительство... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:55
2023-09-29T12:55
2023-09-29T12:58
происшествия
брянск
россия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Заместитель начальника УВД города Брянска - начальник полиции обвиняется в покушении на получение взятки в размере более 14 миллионов рублей за покровительство предпринимателю, взятку бизнесмен дать отказался, сообщив о вымогательстве правоохранителям, сообщает СУСК России по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30 - частью 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере). Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено заместителю начальника УМВД России по городу Брянску - начальнику полиции", – говорится в релизе. Отмечается, что обвиняемый, используя свое служебное положение, с июля 2021 года по май 2022 года при посредничестве бывшего адвоката Брянской областной коллегии адвокатов "неоднократно высказывал требования соучредителю коммерческой организации о передаче ему взятки в общей сумме не менее 14 миллионов 400 тысяч рублей и иного имущества за общее покровительство его предпринимательской деятельности и попустительство по службе со своей стороны и подчиненных ему сотрудников". По данным СУСК, представитель фирмы передавать требуемую сумму отказался и сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы. "По ходатайству следственного органа судом сотруднику полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК. Источник из правоохранительных органов сообщил РИА Новости, что обвиняемым является Юрий Соколов, в настоящее время он находится в СИЗО. Должность замначальника УМВД России по городу Брянску - начальника полиции Соколов занимает с 2020 года и официально еще не уволен. До этого он служил в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области.
https://ria.ru/20230923/natsrybresurs-1898178511.html
https://ria.ru/20230912/arest-1895946832.html
брянск
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_552a72afb65b43c5f202eb73f32981f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, россия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Брянск, Россия, Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Начальника полиции Брянска обвинили в получении взятки
Начальника полиции Брянска обвинили в получении взятки в 14 миллионов рублей
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Заместитель начальника УВД города Брянска - начальник полиции обвиняется в покушении на получение взятки в размере более 14 миллионов рублей за покровительство предпринимателю, взятку бизнесмен дать отказался, сообщив о вымогательстве правоохранителям, сообщает
СУСК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30 - частью 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере). Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено заместителю начальника УМВД России по городу Брянску - начальнику полиции", – говорится в релизе.
В Приморье арестовали бывшего замглавы "Нацрыбресурса" по делу о взятке
Отмечается, что обвиняемый, используя свое служебное положение, с июля 2021 года по май 2022 года при посредничестве бывшего адвоката Брянской областной коллегии адвокатов "неоднократно высказывал требования соучредителю коммерческой организации о передаче ему взятки в общей сумме не менее 14 миллионов 400 тысяч рублей и иного имущества за общее покровительство его предпринимательской деятельности и попустительство по службе со своей стороны и подчиненных ему сотрудников".
По данным СУСК, представитель фирмы передавать требуемую сумму отказался и сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы.
"По ходатайству следственного органа судом сотруднику полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК.
Источник из правоохранительных органов сообщил РИА Новости, что обвиняемым является Юрий Соколов, в настоящее время он находится в СИЗО. Должность замначальника УМВД России
по городу Брянску - начальника полиции Соколов занимает с 2020 года и официально еще не уволен. До этого он служил в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области
.
В Москве экс-коллегу следователя арестовали за взятку в биткоинах