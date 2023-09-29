https://ria.ru/20230929/arest-1899402505.html

Начальника полиции Брянска обвинили в получении взятки

Начальника полиции Брянска обвинили в получении взятки - РИА Новости, 29.09.2023

Начальника полиции Брянска обвинили в получении взятки

Заместитель начальника УВД города Брянска - начальник полиции обвиняется в покушении на получение взятки в размере более 14 миллионов рублей за покровительство... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:55

2023-09-29T12:55

2023-09-29T12:58

происшествия

брянск

россия

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Заместитель начальника УВД города Брянска - начальник полиции обвиняется в покушении на получение взятки в размере более 14 миллионов рублей за покровительство предпринимателю, взятку бизнесмен дать отказался, сообщив о вымогательстве правоохранителям, сообщает СУСК России по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30 - частью 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере). Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено заместителю начальника УМВД России по городу Брянску - начальнику полиции", – говорится в релизе. Отмечается, что обвиняемый, используя свое служебное положение, с июля 2021 года по май 2022 года при посредничестве бывшего адвоката Брянской областной коллегии адвокатов "неоднократно высказывал требования соучредителю коммерческой организации о передаче ему взятки в общей сумме не менее 14 миллионов 400 тысяч рублей и иного имущества за общее покровительство его предпринимательской деятельности и попустительство по службе со своей стороны и подчиненных ему сотрудников". По данным СУСК, представитель фирмы передавать требуемую сумму отказался и сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы. "По ходатайству следственного органа судом сотруднику полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК. Источник из правоохранительных органов сообщил РИА Новости, что обвиняемым является Юрий Соколов, в настоящее время он находится в СИЗО. Должность замначальника УМВД России по городу Брянску - начальника полиции Соколов занимает с 2020 года и официально еще не уволен. До этого он служил в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области.

https://ria.ru/20230923/natsrybresurs-1898178511.html

https://ria.ru/20230912/arest-1895946832.html

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происшествия, брянск, россия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)