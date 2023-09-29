https://ria.ru/20230929/aptechki-1899520703.html

Волонтеры в Брянской области сшили 150 тактических аптечек для бойцов СВО

Волонтеры в Брянской области сшили 150 тактических аптечек для бойцов СВО - РИА Новости, 29.09.2023

Волонтеры в Брянской области сшили 150 тактических аптечек для бойцов СВО

Волонтеры группы "Швейбат32" из Брянской области передали Народному фронту 150 тактических аптечек для бойцов спецоперации, сообщили в региональном отделении... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:44

2023-09-29T17:44

2023-09-29T17:44

надежные люди

брянская область

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Волонтеры группы "Швейбат32" из Брянской области передали Народному фронту 150 тактических аптечек для бойцов спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Волонтерская группа "Швейбат32" передала нам для бойцов на передовой 150 тактических аптечек, сшитых своими руками. Мы отправим их по назначению с очередным рейсом в расположение военных", – рассказали в Народном фронте. Уточняется, что "Швейбат32" — это брянские женщины-мастерицы, которые объединились, чтобы помогать солдатам на фронте. "У многих из них мужья и братья участвуют в специальной военной операции. Женщины решили, что тоже не будут сидеть сложа руки: шьют и вяжут солдатам одежду и элементы снаряжения", – пояснили в Народном фронте. Как рассказала РИА Новости член волонтерской группы "Швейбат32" Мария Шведова, в офисе постоянно работают пять человек, надомной работой занимаются около 60. Волонтеры шьют аптечки, носилки, "пятиточечники", нательное белье, флисовые кофты, балаклавы-снуды, а также вяжут носки.

https://ria.ru/20230929/pomosch-1899483522.html

брянская область

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брянская область