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Волонтеры в Брянской области сшили 150 тактических аптечек для бойцов СВО - РИА Новости, 29.09.2023
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Надежные люди
 
17:44 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/aptechki-1899520703.html
Волонтеры в Брянской области сшили 150 тактических аптечек для бойцов СВО
Волонтеры в Брянской области сшили 150 тактических аптечек для бойцов СВО - РИА Новости, 29.09.2023
Волонтеры в Брянской области сшили 150 тактических аптечек для бойцов СВО
Волонтеры группы "Швейбат32" из Брянской области передали Народному фронту 150 тактических аптечек для бойцов спецоперации, сообщили в региональном отделении... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:44
2023-09-29T17:44
надежные люди
брянская область
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Волонтеры группы "Швейбат32" из Брянской области передали Народному фронту 150 тактических аптечек для бойцов спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Волонтерская группа "Швейбат32" передала нам для бойцов на передовой 150 тактических аптечек, сшитых своими руками. Мы отправим их по назначению с очередным рейсом в расположение военных", – рассказали в Народном фронте. Уточняется, что "Швейбат32" — это брянские женщины-мастерицы, которые объединились, чтобы помогать солдатам на фронте. "У многих из них мужья и братья участвуют в специальной военной операции. Женщины решили, что тоже не будут сидеть сложа руки: шьют и вяжут солдатам одежду и элементы снаряжения", – пояснили в Народном фронте. Как рассказала РИА Новости член волонтерской группы "Швейбат32" Мария Шведова, в офисе постоянно работают пять человек, надомной работой занимаются около 60. Волонтеры шьют аптечки, носилки, "пятиточечники", нательное белье, флисовые кофты, балаклавы-снуды, а также вяжут носки.
https://ria.ru/20230929/pomosch-1899483522.html
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РИА Новости
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брянская область
Надежные люди, Брянская область

Волонтеры в Брянской области сшили 150 тактических аптечек для бойцов СВО

© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиТактические аптечки для бойцов спецоперации от волонтеров группы "Швейбат32"
Тактические аптечки для бойцов спецоперации от волонтеров группы Швейбат32
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
Тактические аптечки для бойцов спецоперации от волонтеров группы "Швейбат32"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Волонтеры группы "Швейбат32" из Брянской области передали Народному фронту 150 тактических аптечек для бойцов спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
«
"Волонтерская группа "Швейбат32" передала нам для бойцов на передовой 150 тактических аптечек, сшитых своими руками. Мы отправим их по назначению с очередным рейсом в расположение военных", – рассказали в Народном фронте.
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиЧлен волонтерской группы "Швейбат32" Мария Шведова
Член волонтерской группы Швейбат32 Мария Шведова
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
Член волонтерской группы "Швейбат32" Мария Шведова
Уточняется, что "Швейбат32" — это брянские женщины-мастерицы, которые объединились, чтобы помогать солдатам на фронте.
«
"У многих из них мужья и братья участвуют в специальной военной операции. Женщины решили, что тоже не будут сидеть сложа руки: шьют и вяжут солдатам одежду и элементы снаряжения", – пояснили в Народном фронте.
Как рассказала РИА Новости член волонтерской группы "Швейбат32" Мария Шведова, в офисе постоянно работают пять человек, надомной работой занимаются около 60. Волонтеры шьют аптечки, носилки, "пятиточечники", нательное белье, флисовые кофты, балаклавы-снуды, а также вяжут носки.
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Надежные людиБрянская область
 
 
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