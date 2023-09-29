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Конгресс проголосовал против проекта краткосрочного бюджета республиканцев - РИА Новости, 29.09.2023
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22:10 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/amerika-1899564884.html
Конгресс проголосовал против проекта краткосрочного бюджета республиканцев
Конгресс проголосовал против проекта краткосрочного бюджета республиканцев - РИА Новости, 29.09.2023
Конгресс проголосовал против проекта краткосрочного бюджета республиканцев
Палата представителей конгресса США отвергла не понравившийся Белому дому законопроект о краткосрочном финансировании федерального правительства. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T22:10
2023-09-29T22:10
в мире
сша
мексика
джо байден
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США отвергла не понравившийся Белому дому законопроект о краткосрочном финансировании федерального правительства. Против билля "О сокращении расходов и пограничной безопасности" проголосовали 232 конгрессмена, за — 198. Краткосрочный бюджет был рассчитан до конца октября и предотвращал шатдаун, который может наступить уже в воскресенье. Авторы инициативы предлагали сократить расходы на 30% по всем статьям, за исключением национальной обороны, внутренней безопасности, нужд ветеранов и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом выделялись средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой и найм дополнительных сотрудников пограничной охраны. Административно-бюджетное управление Белого дома ранее предупредило, что президент США Джо Байден применит право вето, если законопроект, родившийся в недра республиканской оппозиции, принесут ему на подпись.
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в мире, сша, мексика, джо байден
В мире, США, Мексика, Джо Байден
Конгресс проголосовал против проекта краткосрочного бюджета республиканцев

Конгресс США проголосовал против республиканского проекта краткосрочного бюджета

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США отвергла не понравившийся Белому дому законопроект о краткосрочном финансировании федерального правительства.
Против билля "О сокращении расходов и пограничной безопасности" проголосовали 232 конгрессмена, за — 198.
Краткосрочный бюджет был рассчитан до конца октября и предотвращал шатдаун, который может наступить уже в воскресенье.
Авторы инициативы предлагали сократить расходы на 30% по всем статьям, за исключением национальной обороны, внутренней безопасности, нужд ветеранов и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом выделялись средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой и найм дополнительных сотрудников пограничной охраны.
Административно-бюджетное управление Белого дома ранее предупредило, что президент США Джо Байден применит право вето, если законопроект, родившийся в недра республиканской оппозиции, принесут ему на подпись.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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В миреСШАМексикаДжо Байден
 
 
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