https://ria.ru/20230929/amerika-1899552115.html

В Белом доме выразили надежду на предотвращение шатдауна

В Белом доме выразили надежду на предотвращение шатдауна - РИА Новости, 29.09.2023

В Белом доме выразили надежду на предотвращение шатдауна

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что видит шанс, что конгресс согласует бюджет и предотвратит шатдаун. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T20:40

2023-09-29T20:40

2023-09-29T20:40

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что видит шанс, что конгресс согласует бюджет и предотвратит шатдаун. "Я все еще надеюсь, я все еще сохраняю оптимизм — у нас есть полтора дня, чтобы доделать то, что нужно, чтобы они (конгрессмены) согласились на сделку, предложенную им сенатом США. Шанс все еще есть", - сказала она на брифинге для СМИ. Если конгресс не примет бюджет в том или ином виде до 1 октября, то в США случится шатдаун - приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия денег. Обе палаты подготовили свои версии краткосрочного бюджета, призванные шатдаун предотвратить и выиграть время для продолжения переговоров по поводу полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Белый дом приветствовал сенатский проект и обещает наложить вето на вариант, разработанный республиканским большинством палаты представителей.

https://ria.ru/20230929/ssha-1898943256.html

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