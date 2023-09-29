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В Белом доме выразили надежду на предотвращение шатдауна - РИА Новости, 29.09.2023
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20:40 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/amerika-1899552115.html
В Белом доме выразили надежду на предотвращение шатдауна
В Белом доме выразили надежду на предотвращение шатдауна - РИА Новости, 29.09.2023
В Белом доме выразили надежду на предотвращение шатдауна
Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что видит шанс, что конгресс согласует бюджет и предотвратит шатдаун. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T20:40
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что видит шанс, что конгресс согласует бюджет и предотвратит шатдаун. "Я все еще надеюсь, я все еще сохраняю оптимизм — у нас есть полтора дня, чтобы доделать то, что нужно, чтобы они (конгрессмены) согласились на сделку, предложенную им сенатом США. Шанс все еще есть", - сказала она на брифинге для СМИ. Если конгресс не примет бюджет в том или ином виде до 1 октября, то в США случится шатдаун - приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия денег. Обе палаты подготовили свои версии краткосрочного бюджета, призванные шатдаун предотвратить и выиграть время для продолжения переговоров по поводу полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Белый дом приветствовал сенатский проект и обещает наложить вето на вариант, разработанный республиканским большинством палаты представителей.
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В Белом доме выразили надежду на предотвращение шатдауна

Белый дом надеется на согласование бюджета США и предотвращение шатдауна

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что видит шанс, что конгресс согласует бюджет и предотвратит шатдаун.
"Я все еще надеюсь, я все еще сохраняю оптимизм — у нас есть полтора дня, чтобы доделать то, что нужно, чтобы они (конгрессмены) согласились на сделку, предложенную им сенатом США. Шанс все еще есть", - сказала она на брифинге для СМИ.
Если конгресс не примет бюджет в том или ином виде до 1 октября, то в США случится шатдаун - приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия денег.
Обе палаты подготовили свои версии краткосрочного бюджета, призванные шатдаун предотвратить и выиграть время для продолжения переговоров по поводу полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Белый дом приветствовал сенатский проект и обещает наложить вето на вариант, разработанный республиканским большинством палаты представителей.
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