Аэрофлот заверил, что у компании достаточно самолетов для выполнения рейсов
Аэрофлот: у компании достаточно самолетов для выполнения международных рейсов
© Пресс-служба Airbus | Перейти в медиабанкДальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот"
© Пресс-служба Airbus
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Флота самолетов "Аэрофлота" достаточно для бесперебойного выполнения запланированной программы полетов по всем международным направлениям, сообщил авиаперевозчик.
"Имеющегося флота достаточно для бесперебойного выполнения запланированной программы полетов по всем международным направлениям", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу источник РИА Новости сообщал, что Минтранс РФ проводит совещание по вопросам зарубежных перевозок, которые российские авиакомпании осуществляют на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Источники в отрасли отмечали существенные риски ареста судов российских авиакомпаний из-за того, что они продолжают летать на основании контрактов с GTLK Europe, которая сейчас находится в процессе ликвидации.
В самой ГТЛК журналистам сообщили, что компания уже уведомляла авиаперевозчиков о возможных рисках и заблаговременно направила авиаперевозчикам долгосрочные договоры лизинга с российским юрлицом - АО "ГТЛК".
Авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", S7 Airlines и "Ямал" являются контрагентами группы ГТЛК. Ранее в пятницу S7 сообщила о задержке региональных рейсов в Дубай, Ургенч и Бангкок из-за ожидания разрешения на полеты от российских властей.