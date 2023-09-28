https://ria.ru/20230928/zima-1899215137.html
Россиян предупредили о резких колебаниях температуры зимой
Россиян предупредили о резких колебаниях температуры зимой - РИА Новости, 28.09.2023
Россиян предупредили о резких колебаниях температуры зимой
Резкие колебания температуры от крайне высокой к низкой прогнозируются этой зимой в России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:23
2023-09-28T15:23
2023-09-28T15:23
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844089406_0:190:3166:1971_1920x0_80_0_0_7dfb97908c3ebe4a71c8fa06649977d5.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Резкие колебания температуры от крайне высокой к низкой прогнозируются этой зимой в России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В течение отопительного периода в большинстве регионов России высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха, которые будут формировать условия для развития опасных гидрометеорологических явлений", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, в январе температура будет в среднем около нормы, однако прогнозируется чередование очень теплых и очень холодных периодов. Синоптик отметил, что резкие колебания температуры в зимний период приводят к гололеду и гололедице.
https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844089406_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_fd2ed8398ea8e6f806952a2277c5f2f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Россиян предупредили о резких колебаниях температуры зимой
Вильфанд спрогнозировал резкие колебания температуры в России зимой
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Резкие колебания температуры от крайне высокой к низкой прогнозируются этой зимой в России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"В течение отопительного периода в большинстве регионов России высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха, которые будут формировать условия для развития опасных гидрометеорологических явлений", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, в январе температура будет в среднем около нормы, однако прогнозируется чередование очень теплых и очень холодных периодов.
Синоптик отметил, что резкие колебания температуры в зимний период приводят к гололеду и гололедице.
Синоптик спрогнозировал "капризную" зиму