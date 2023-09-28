https://ria.ru/20230928/zima-1899215137.html

Россиян предупредили о резких колебаниях температуры зимой

Россиян предупредили о резких колебаниях температуры зимой - РИА Новости, 28.09.2023

Россиян предупредили о резких колебаниях температуры зимой

Резкие колебания температуры от крайне высокой к низкой прогнозируются этой зимой в России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:23

2023-09-28T15:23

2023-09-28T15:23

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Резкие колебания температуры от крайне высокой к низкой прогнозируются этой зимой в России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В течение отопительного периода в большинстве регионов России высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха, которые будут формировать условия для развития опасных гидрометеорологических явлений", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, в январе температура будет в среднем около нормы, однако прогнозируется чередование очень теплых и очень холодных периодов. Синоптик отметил, что резкие колебания температуры в зимний период приводят к гололеду и гололедице.

https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр