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Россиян предупредили о резких колебаниях температуры зимой - РИА Новости, 28.09.2023
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15:23 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/zima-1899215137.html
Россиян предупредили о резких колебаниях температуры зимой
Россиян предупредили о резких колебаниях температуры зимой - РИА Новости, 28.09.2023
Россиян предупредили о резких колебаниях температуры зимой
Резкие колебания температуры от крайне высокой к низкой прогнозируются этой зимой в России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:23
2023-09-28T15:23
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Резкие колебания температуры от крайне высокой к низкой прогнозируются этой зимой в России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В течение отопительного периода в большинстве регионов России высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха, которые будут формировать условия для развития опасных гидрометеорологических явлений", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, в январе температура будет в среднем около нормы, однако прогнозируется чередование очень теплых и очень холодных периодов. Синоптик отметил, что резкие колебания температуры в зимний период приводят к гололеду и гололедице.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Россиян предупредили о резких колебаниях температуры зимой

Вильфанд спрогнозировал резкие колебания температуры в России зимой

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗимние морозы
Зимние морозы - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Зимние морозы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Резкие колебания температуры от крайне высокой к низкой прогнозируются этой зимой в России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"В течение отопительного периода в большинстве регионов России высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха, которые будут формировать условия для развития опасных гидрометеорологических явлений", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, в январе температура будет в среднем около нормы, однако прогнозируется чередование очень теплых и очень холодных периодов.
Синоптик отметил, что резкие колебания температуры в зимний период приводят к гололеду и гололедице.
Зима - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Синоптик спрогнозировал "капризную" зиму
Вчера, 02:15
 
ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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