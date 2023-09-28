https://ria.ru/20230928/zemletryasenie-1899103068.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 28.09.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:41
2023-09-28T09:41
2023-09-28T09:41
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кахраманмараш
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АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X. Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 09:18 по местному времени (совпадает с мск) в районе Эльбистан. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,37 километра. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230818/turtsiya-1890743844.html
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в мире, турция, кахраманмараш
В мире, Турция, Кахраманмараш
В Турции произошло землетрясение
В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,0