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"Его дни сочтены". В США обратились к Зеленскому с неожиданным предложением - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/zelenskiy-1899309986.html
"Его дни сочтены". В США обратились к Зеленскому с неожиданным предложением
"Его дни сочтены". В США обратились к Зеленскому с неожиданным предложением - РИА Новости, 28.09.2023
"Его дни сочтены". В США обратились к Зеленскому с неожиданным предложением
Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong посоветовал президенту Владимиру Зеленскому покинуть Украину, пока он еще... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T21:42
2023-09-28T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
варшава
сша
владимир зеленский
скотт риттер
кевин маккарти
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong посоветовал президенту Владимиру Зеленскому покинуть Украину, пока он еще может это сделать."Вопрос в том, как Зеленский уйдет. Ради его жены и детей я бы посоветовал ему уйти в отставку добровольно и бежать из страны. Если он затянет, то может нарваться на гнев офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности", — отметил он.По мнению военного, коррумпированность киевского режима и его главы становится все более очевидной. Среди украинцев растет негодования из-за того, что некоторые люди не получают пенсии и необходимую медицинскую помощь.Риттер также добавил, что западные страны стали отворачиваться от Зеленского, на что указывает недавнее обострение отношений с Варшавой. Кроме того, у союзников уже элементарно заканчиваются ресурсы для дальнейшей помощи ВСУ, а препятствием для урегулирования кризиса стал сам президент бывшей советской республики, пояснил разведчик."Зеленский поверженный политик на данный момент. &lt;…&gt; Его дни сочтены", — резюмировал он.Ранее в четверг издание Punchbowl сообщило, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказался гарантировать главе киевского режима выделение нового пакета помощи на 24 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html
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в мире, украина, варшава, сша, владимир зеленский, скотт риттер, кевин маккарти, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Варшава, США, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Кевин Маккарти, Вооруженные силы Украины
"Его дни сочтены". В США обратились к Зеленскому с неожиданным предложением

Экс-разведчик США Риттер посоветовал Зеленскому уйти с поста и бежать из страны

© AP Photo / Seth WenigВладимир Зеленский на Генассамблее ООН
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong посоветовал президенту Владимиру Зеленскому покинуть Украину, пока он еще может это сделать.
"Вопрос в том, как Зеленский уйдет. Ради его жены и детей я бы посоветовал ему уйти в отставку добровольно и бежать из страны. Если он затянет, то может нарваться на гнев офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности", — отметил он.
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По мнению военного, коррумпированность киевского режима и его главы становится все более очевидной. Среди украинцев растет негодования из-за того, что некоторые люди не получают пенсии и необходимую медицинскую помощь.
Риттер также добавил, что западные страны стали отворачиваться от Зеленского, на что указывает недавнее обострение отношений с Варшавой. Кроме того, у союзников уже элементарно заканчиваются ресурсы для дальнейшей помощи ВСУ, а препятствием для урегулирования кризиса стал сам президент бывшей советской республики, пояснил разведчик.
"Зеленский поверженный политик на данный момент. <…> Его дни сочтены", — резюмировал он.
Ранее в четверг издание Punchbowl сообщило, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказался гарантировать главе киевского режима выделение нового пакета помощи на 24 миллиарда долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВаршаваСШАВладимир ЗеленскийСкотт РиттерКевин МаккартиВооруженные силы Украины
 
 
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