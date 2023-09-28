https://ria.ru/20230928/zelenskiy-1899309986.html

"Его дни сочтены". В США обратились к Зеленскому с неожиданным предложением

"Его дни сочтены". В США обратились к Зеленскому с неожиданным предложением - РИА Новости, 28.09.2023

"Его дни сочтены". В США обратились к Зеленскому с неожиданным предложением

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong посоветовал президенту Владимиру Зеленскому покинуть Украину, пока он еще... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T21:42

2023-09-28T21:42

2023-09-28T21:42

специальная военная операция на украине

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кевин маккарти

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong посоветовал президенту Владимиру Зеленскому покинуть Украину, пока он еще может это сделать."Вопрос в том, как Зеленский уйдет. Ради его жены и детей я бы посоветовал ему уйти в отставку добровольно и бежать из страны. Если он затянет, то может нарваться на гнев офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности", — отметил он.По мнению военного, коррумпированность киевского режима и его главы становится все более очевидной. Среди украинцев растет негодования из-за того, что некоторые люди не получают пенсии и необходимую медицинскую помощь.Риттер также добавил, что западные страны стали отворачиваться от Зеленского, на что указывает недавнее обострение отношений с Варшавой. Кроме того, у союзников уже элементарно заканчиваются ресурсы для дальнейшей помощи ВСУ, а препятствием для урегулирования кризиса стал сам президент бывшей советской республики, пояснил разведчик."Зеленский поверженный политик на данный момент. <…> Его дни сочтены", — резюмировал он.Ранее в четверг издание Punchbowl сообщило, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказался гарантировать главе киевского режима выделение нового пакета помощи на 24 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html

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