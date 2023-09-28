https://ria.ru/20230928/yugra-1899301169.html

Югра представила опыт взращивания кадров для ГЧП в Москве

Югра представила опыт взращивания кадров для ГЧП в Москве - РИА Новости, 28.09.2023

Югра представила опыт взращивания кадров для ГЧП в Москве

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила муниципальный опыт взращивания кадров для ГЧП на полях Х Инфраструктурного конгресса "Российской... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T20:35

2023-09-28T20:35

2023-09-28T20:38

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

югра

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

роман колупаев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила муниципальный опыт взращивания кадров для ГЧП на полях Х Инфраструктурного конгресса "Российской неделе ГЧП", сообщает Фонд развития Югры. Генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев на сессии "Кадры для ГЧП. Где искать, как воспитать и впоследствии не потерять?" вместе с экспертами обсудил кадровые вопросы, какие инструменты позволяют привлекать талантливых специалистов, повышать их эффективность, а также поддерживать вовлеченность в инвестиционный проект. Он отметил, что югорский проект Инвестшкола, представляющий собой модульную обучающую систему с учетом запросов реальной инвестиционной картины в регионе, является комплексной экосистемой, нацеленной на формирование, обучение и профессиональное развитие инвестиционной команды для обеспечения единых стандартов качественного сопровождения инвестиционных проектов и развития принципов клиентоцентричности в деятельности органов власти и институтов развития. "Участники Инвестшколы получают инструменты по инвестиционному развитию территории, алгоритмы оценки инвестиционной ситуации в муниципальном образовании, конкретные решения по повышению эффективности деятельности в сфере инвестиционного развития. Привлекаются ведущие эксперты в сфере инвестиций, проектного управления, финансового менеджмента. Благодаря такому комплексному подходу формируется мощное сообщество профессиональных единомышленников региональной инвестиционной команды", - приводятся в сообщении слова Колупаева. Руководитель Фонда отметил, что в 2022 году было подготовлено 23 инвестиционных команды, которые успешно используют полученные знания. В настоящее время, по его словам, идет работа третьей волны школы, и она ориентирована на запросы самих муниципалитетов. Помимо этого, в 2022 году было заключено первое региональное соглашение о защите и поощрении капиталовложений с Сургутским металлургическим комплексом. В результате реализации проекта Югра получит более 500 миллионов рублей налоговых отчислений в год после выхода предприятия на проектную мощность. Проект Инвестшкола отмечен Минэкономразвития Российской Федерации как лучшая практика по работе с инвесторами в субъектах Российской Федерации, подтвердивших внедрение системы поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах России. Проект вошел в число инициатив НААИР.Pilots для масштабирования в российских регионах, практика реализации представлена на единой цифровой платформе АСИ - "Смартека".

https://ria.ru/20230928/derevnya-1899241931.html

https://ria.ru/20230925/modernizatsiya-1898591454.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ, югра, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), агентство стратегических инициатив (аси), россия, роман колупаев