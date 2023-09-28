Югра представила опыт взращивания кадров для ГЧП в Москве
Югра представила опыт взращивания кадров для ГЧП в Москве
Вид на город Ханты-Мансийск. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила муниципальный опыт взращивания кадров для ГЧП на полях Х Инфраструктурного конгресса "Российской неделе ГЧП", сообщает Фонд развития Югры.
Генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев на сессии "Кадры для ГЧП. Где искать, как воспитать и впоследствии не потерять?" вместе с экспертами обсудил кадровые вопросы, какие инструменты позволяют привлекать талантливых специалистов, повышать их эффективность, а также поддерживать вовлеченность в инвестиционный проект.
Он отметил, что югорский проект Инвестшкола, представляющий собой модульную обучающую систему с учетом запросов реальной инвестиционной картины в регионе, является комплексной экосистемой, нацеленной на формирование, обучение и профессиональное развитие инвестиционной команды для обеспечения единых стандартов качественного сопровождения инвестиционных проектов и развития принципов клиентоцентричности в деятельности органов власти и институтов развития.
"Участники Инвестшколы получают инструменты по инвестиционному развитию территории, алгоритмы оценки инвестиционной ситуации в муниципальном образовании, конкретные решения по повышению эффективности деятельности в сфере инвестиционного развития. Привлекаются ведущие эксперты в сфере инвестиций, проектного управления, финансового менеджмента. Благодаря такому комплексному подходу формируется мощное сообщество профессиональных единомышленников региональной инвестиционной команды", - приводятся в сообщении слова Колупаева.
Руководитель Фонда отметил, что в 2022 году было подготовлено 23 инвестиционных команды, которые успешно используют полученные знания. В настоящее время, по его словам, идет работа третьей волны школы, и она ориентирована на запросы самих муниципалитетов. Помимо этого, в 2022 году было заключено первое региональное соглашение о защите и поощрении капиталовложений с Сургутским металлургическим комплексом. В результате реализации проекта Югра получит более 500 миллионов рублей налоговых отчислений в год после выхода предприятия на проектную мощность.
Проект Инвестшкола отмечен Минэкономразвития Российской Федерации как лучшая практика по работе с инвесторами в субъектах Российской Федерации, подтвердивших внедрение системы поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах России. Проект вошел в число инициатив НААИР.Pilots для масштабирования в российских регионах, практика реализации представлена на единой цифровой платформе АСИ - "Смартека".