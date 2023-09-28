Рейтинг@Mail.ru
Источник: экс-министра экономики Ясина похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/yasin-1899231433.html
Источник: экс-министра экономики Ясина похоронят на Троекуровском кладбище
Источник: экс-министра экономики Ясина похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 28.09.2023
Источник: экс-министра экономики Ясина похоронят на Троекуровском кладбище
Экс-министра экономики РФ, члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгения Ясина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:16
2023-09-28T16:16
общество
россия
москва
евгений ясин
высшая школа экономики (вшэ)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898476169_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9435c7e9c7f54893efa5e6dbd6000d38.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-министра экономики РФ, члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгения Ясина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник из близкого круга Ясина. "На Троекуровском", - сказал источник из круга Ясина, отвечая на вопрос, на каком кладбище похоронят экс-министра экономики РФ. Эту же информацию агентству подтвердил и другой источник. Он отметил, что дата захоронения пока не определена. Ясин скончался 25 сентября в связи с продолжительной болезнью. Прощание состоялось днем в четверг в Центре культур Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", где Ясин занимал должность почётного научного руководителя. Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
https://ria.ru/20230925/yasin-1898514332.html
https://ria.ru/20230925/yasin-1898463539.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898476169_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_12285b26a87270bd21e05bf00bede6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, евгений ясин, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Россия, Москва, Евгений Ясин, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Источник: экс-министра экономики Ясина похоронят на Троекуровском кладбище

Экс-министра экономики РФ Евгения Ясина похоронят на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЕвгений Ясин
Евгений Ясин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Евгений Ясин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-министра экономики РФ, члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгения Ясина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник из близкого круга Ясина.
"На Троекуровском", - сказал источник из круга Ясина, отвечая на вопрос, на каком кладбище похоронят экс-министра экономики РФ.
Евгений Ясин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В СПЧ выразили соболезнования родным Евгения Ясина
25 сентября, 15:12
Эту же информацию агентству подтвердил и другой источник. Он отметил, что дата захоронения пока не определена.
Ясин скончался 25 сентября в связи с продолжительной болезнью.
Прощание состоялось днем в четверг в Центре культур Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", где Ясин занимал должность почётного научного руководителя.
Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
Евгений Ясин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В Высшей школе экономики выразили соболезнования из-за смерти Ясина
25 сентября, 12:08
 
ОбществоРоссияМоскваЕвгений ЯсинВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала