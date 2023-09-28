https://ria.ru/20230928/yasin-1899231433.html

Источник: экс-министра экономики Ясина похоронят на Троекуровском кладбище

Источник: экс-министра экономики Ясина похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 28.09.2023

Источник: экс-министра экономики Ясина похоронят на Троекуровском кладбище

Экс-министра экономики РФ, члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгения Ясина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:16

2023-09-28T16:16

2023-09-28T16:16

общество

россия

москва

евгений ясин

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-министра экономики РФ, члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгения Ясина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник из близкого круга Ясина. "На Троекуровском", - сказал источник из круга Ясина, отвечая на вопрос, на каком кладбище похоронят экс-министра экономики РФ. Эту же информацию агентству подтвердил и другой источник. Он отметил, что дата захоронения пока не определена. Ясин скончался 25 сентября в связи с продолжительной болезнью. Прощание состоялось днем в четверг в Центре культур Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", где Ясин занимал должность почётного научного руководителя. Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.

https://ria.ru/20230925/yasin-1898514332.html

https://ria.ru/20230925/yasin-1898463539.html

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общество, россия, москва, евгений ясин, высшая школа экономики (вшэ)