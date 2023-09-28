https://ria.ru/20230928/yasin-1899231433.html
Источник: экс-министра экономики Ясина похоронят на Троекуровском кладбище
Источник: экс-министра экономики Ясина похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 28.09.2023
Источник: экс-министра экономики Ясина похоронят на Троекуровском кладбище
Экс-министра экономики РФ, члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгения Ясина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:16
2023-09-28T16:16
2023-09-28T16:16
общество
россия
москва
евгений ясин
высшая школа экономики (вшэ)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898476169_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9435c7e9c7f54893efa5e6dbd6000d38.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-министра экономики РФ, члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгения Ясина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник из близкого круга Ясина. "На Троекуровском", - сказал источник из круга Ясина, отвечая на вопрос, на каком кладбище похоронят экс-министра экономики РФ. Эту же информацию агентству подтвердил и другой источник. Он отметил, что дата захоронения пока не определена. Ясин скончался 25 сентября в связи с продолжительной болезнью. Прощание состоялось днем в четверг в Центре культур Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", где Ясин занимал должность почётного научного руководителя. Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
https://ria.ru/20230925/yasin-1898514332.html
https://ria.ru/20230925/yasin-1898463539.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898476169_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_12285b26a87270bd21e05bf00bede6c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, евгений ясин, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Россия, Москва, Евгений Ясин, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Источник: экс-министра экономики Ясина похоронят на Троекуровском кладбище
Экс-министра экономики РФ Евгения Ясина похоронят на Троекуровском кладбище
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экс-министра экономики РФ, члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгения Ясина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник из близкого круга Ясина.
"На Троекуровском", - сказал источник из круга Ясина, отвечая на вопрос, на каком кладбище похоронят экс-министра экономики РФ.
В СПЧ выразили соболезнования родным Евгения Ясина
Эту же информацию агентству подтвердил и другой источник. Он отметил, что дата захоронения пока не определена.
Ясин скончался 25 сентября в связи с продолжительной болезнью.
Прощание состоялось днем в четверг в Центре культур Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", где Ясин занимал должность почётного научного руководителя.
Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
В Высшей школе экономики выразили соболезнования из-за смерти Ясина