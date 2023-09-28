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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:07 28.09.2023 (обновлено: 04:09 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/vzryvy-1899083880.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 28.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
В Черкасской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Общественное". РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T04:07
2023-09-28T04:09
специальная военная операция на украине
в мире
черкасская область
украина
кировоградская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Черкасской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Общественное".&quot;В Черкасской области взрывы&quot;, — говорится в публикации.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в этом регионе и Кировоградской области объявили воздушную тревогу. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
черкасская область
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в мире, черкасская область, украина, кировоградская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области

"Общественное": в Черкасской области произошли взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Черкасской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Общественное".
«

"В Черкасской области взрывы", — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в этом регионе и Кировоградской области объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:26
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧеркасская областьУкраинаКировоградская областьВооруженные силы РФ
 
 
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