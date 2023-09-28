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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 28.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
В Черкасской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Общественное". РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T04:07
2023-09-28T04:07
2023-09-28T04:09
специальная военная операция на украине
в мире
черкасская область
украина
кировоградская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Черкасской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Общественное"."В Черкасской области взрывы", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в этом регионе и Кировоградской области объявили воздушную тревогу. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
"Общественное": в Черкасской области произошли взрывы