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При взрыве на складе в Ташкенте пострадали почти 600 квартир

При взрыве на складе в Ташкенте пострадали почти 600 квартир - РИА Новости, 28.09.2023

При взрыве на складе в Ташкенте пострадали почти 600 квартир

Почти 600 квартир в 26 многоэтажных домах получили повреждения в районе взрыва и пожара на одном из промышленных складов в Ташкенте минувшей ночью, сообщает в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:58

2023-09-28T14:58

2023-09-28T14:58

в мире

ташкент

узбекистан

взрыв на складе в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Почти 600 квартир в 26 многоэтажных домах получили повреждения в районе взрыва и пожара на одном из промышленных складов в Ташкенте минувшей ночью, сообщает в четверг пресс-служба хокимията (мэрии) столицы Узбекистана в Telegram-канале. Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 2.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар площадью 15 тысяч квадратных метров на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным минздрава Узбекистана, в результате ЧП погиб 13-летний подросток, еще 162 человека пострадали. Следственный комитет МВД возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности". "Установлено, что в 592 квартирах в 26 многоэтажных домах, восьми офисах бытового обслуживания, одной школе и двух зданиях детсада повреждены фасады, оконные рамы и крыши", - говорится в сообщении администрации. По данным пресс-службы, мэрия открыла горячую линию для оперативного решения проблем жителей, пострадавших из-за ЧП. Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по устранению последствий происшествия. Ее возглавил вице-премьер Ачилбай Раматов.

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в мире, ташкент, узбекистан, взрыв на складе в ташкенте