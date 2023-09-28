Рейтинг@Mail.ru
Последствия взрыва в Ташкенте - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/tashkent-1899128021.html
Последствия взрыва в Ташкенте
Последствия взрыва в Ташкенте - РИА Новости, 28.09.2023
Последствия взрыва в Ташкенте
В Ташкенте прогремел взрыв на промышленном складе. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:45
2023-09-28T11:45
фото
ташкент
взрыв на складе в ташкенте
в мире
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899125508_0:304:2914:1943_1920x0_80_0_0_9423bdd1691b46e55dc3fdcd03d8fadf.jpg
В Ташкенте прогремел взрыв на промышленном складе. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
ташкент
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899125508_191:0:2782:1943_1920x0_80_0_0_c750592da1e556aff22b162a12d4df81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, ташкент, взрыв на складе в ташкенте, в мире, узбекистан
Фото, Ташкент, Взрыв на складе в Ташкенте, В мире, Узбекистан

Последствия взрыва в Ташкенте

Читать ria.ru в
В Ташкенте прогремел взрыв на промышленном складе. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2023 / TEMUR ISMAILOV

Взрыв прогремел на промышленном складе в Ташкенте ночью 28 сентября.

Последствия взрыва на складе в Ташкенте

Взрыв прогремел на промышленном складе в Ташкенте ночью 28 сентября.

© AFP 2023 / TEMUR ISMAILOV
1 из 10
© Sputnik / МЧС Узбекистана

После этого начался пожар.

Пожар на промышленном складе в Ташкенте

После этого начался пожар.

© Sputnik / МЧС Узбекистана
2 из 10
© AFP 2023 / TEMUR ISMAILOV

В результате ударной волны и возгорания были повреждены несколько жилых домов, зданий и транспортных средств, расположенных вокруг склада.

Повреждения дома после взрыва на складе в Ташкенте

В результате ударной волны и возгорания были повреждены несколько жилых домов, зданий и транспортных средств, расположенных вокруг склада.

© AFP 2023 / TEMUR ISMAILOV
3 из 10
© AFP 2023 / TEMUR ISMAILOV

Площадь пожара составила около десяти тысяч квадратных метров.

Последствия взрыва на складе в Ташкенте

Площадь пожара составила около десяти тысяч квадратных метров.

© AFP 2023 / TEMUR ISMAILOV
4 из 10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров | Перейти в медиабанк

Один подросток погиб, еще 162 человека пострадали.

Выбитые стекла жилого дома в результате взрыва на складе в Ташкенте. Взрыв произошел на складе компании Интер Логистика в Сергелийском районе Ташкента

Один подросток погиб, еще 162 человека пострадали.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Перейти в медиабанк
5 из 10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров | Перейти в медиабанк

По предварительным данным, 24 человека госпитализировали.

Столб дыма в результате взрыва на складе в Ташкенте

По предварительным данным, 24 человека госпитализировали.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Перейти в медиабанк
6 из 10
© AFP 2023 / TEMUR ISMAILOV

Остальным 138 помощь оказали на месте.

Повреждения дома после взрыва на складе в Ташкенте

Остальным 138 помощь оказали на месте.

© AFP 2023 / TEMUR ISMAILOV
7 из 10
© AFP 2023 / TEMUR ISMAILOV

Следственное управление МВД Узбекистана возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности".

Последствия взрыва на складе в Ташкенте

Следственное управление МВД Узбекистана возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности".

© AFP 2023 / TEMUR ISMAILOV
8 из 10
© AFP 2023 / TEMUR ISMAILOV

Для установления причин ЧП назначили соответствующие судебные экспертизы.

Последствия взрыва на складе в Ташкенте

Для установления причин ЧП назначили соответствующие судебные экспертизы.

© AFP 2023 / TEMUR ISMAILOV
9 из 10
© Sputnik / МЧС Узбекистана

Проводятся следственные действия.

Пожар на промышленном складе в Ташкенте

Проводятся следственные действия.

© Sputnik / МЧС Узбекистана
10 из 10
 
ФотоТашкентВзрыв на складе в ТашкентеВ миреУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала