Последствия взрыва в Ташкенте

Взрыв прогремел на промышленном складе в Ташкенте ночью 28 сентября.
После этого начался пожар.
После этого начался пожар.
В результате ударной волны и возгорания были повреждены несколько жилых домов, зданий и транспортных средств, расположенных вокруг склада.
В результате ударной волны и возгорания были повреждены несколько жилых домов, зданий и транспортных средств, расположенных вокруг склада.
Площадь пожара составила около десяти тысяч квадратных метров.
Один подросток погиб, еще 162 человека пострадали.
По предварительным данным, 24 человека госпитализировали.
По предварительным данным, 24 человека госпитализировали.
Остальным 138 помощь оказали на месте.
Следственное управление МВД Узбекистана возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности".
Следственное управление МВД Узбекистана возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности".
Для установления причин ЧП назначили соответствующие судебные экспертизы.
Для установления причин ЧП назначили соответствующие судебные экспертизы.
Проводятся следственные действия.
Проводятся следственные действия.