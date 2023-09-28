https://ria.ru/20230928/tashkent-1899128021.html

Последствия взрыва в Ташкенте

Последствия взрыва в Ташкенте - РИА Новости, 28.09.2023

Последствия взрыва в Ташкенте

В Ташкенте прогремел взрыв на промышленном складе. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:45

2023-09-28T11:45

2023-09-28T11:45

фото

ташкент

взрыв на складе в ташкенте

в мире

узбекистан

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В Ташкенте прогремел взрыв на промышленном складе. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.

ташкент

узбекистан

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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