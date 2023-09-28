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В Узбекистане завели уголовное дело после взрыва на складе в Ташкенте

В Узбекистане завели уголовное дело после взрыва на складе в Ташкенте - РИА Новости, 28.09.2023

В Узбекистане завели уголовное дело после взрыва на складе в Ташкенте

Следственное управление МВД Узбекистана возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности" после взрыва и пожара на одном из... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:06

2023-09-28T10:06

2023-09-28T10:06

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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Следственное управление МВД Узбекистана возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности" после взрыва и пожара на одном из промышленных складов в Ташкенте, сообщает пресс-служба министерства в Telegram-канале.Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 2.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов, в 5.02 (3.02 мск) пожар был локализован. По данным минздрава, в результате ЧП погиб 13-летний подросток, еще 162 человека пострадали."В связи с данной ситуацией следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по статье 259 "нарушение правил пожарной безопасности", часть 2, пункты "а" и "б", - говорится в сообщении в телеграм-канале МВД.По уголовному делу сформирована следственная группа, для установления причин пожара назначены соответствующие судебные экспертизы и в срочном порядке проводятся следственные действия, добавили в ведомстве.По данным администрации Ташкента, склад принадлежит совместному предприятию Interlogistics.

https://ria.ru/20230927/pozhar-1899046312.html

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