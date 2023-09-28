https://ria.ru/20230928/vzryv-1899092080.html
В Тюмени сообщили о взрыве газа в доме на улице Геологоразведчиков
В Тюмени сообщили о взрыве газа в доме на улице Геологоразведчиков - РИА Новости, 28.09.2023
В Тюмени сообщили о взрыве газа в доме на улице Геологоразведчиков
Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего ночью хлопка газа в одной из квартир в доме по улице Геологоразведчиков в Тюмени, сообщает... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:40
2023-09-28T08:40
2023-09-28T08:40
происшествия
тюмень
газпром
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости. Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего ночью хлопка газа в одной из квартир в доме по улице Геологоразведчиков в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. По данным центра, звонок о хлопке газовоздушной смеси в центральную диспетчерскую службу АО "Газпром газораспределение Север" поступил 28 сентября в 00.05 (местное время). Прибывшие на место сотрудники службы установили заглушки и перекрыли подачу газа. "Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего хлопка газовоздушной смеси в доме по ул. Геологоразведчиков, 34 в Тюмени. … Техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось в декабре 2022 года", - указывает в релизе информцентр со ссылкой на пресс-службу "Газпром газораспределение Север". По данным регионального ГУМЧС, в результате происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь. Находившийся в квартире человек передан бригаде скорой медицинской помощи. На месте работают экстренные службы города. Жильцы дома были эвакуированы, им предложили разместиться в гостинице либо временно поселиться у родственников или знакомых. Оценка состояния квартир, конструкций дома и ущерба начнется утром. Вопрос о введении зоны вероятной чрезвычайной ситуации рассмотрят на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщили в администрации города. Помимо газовой службы, о проверке, во время которой "будет дана оценка соблюдения правил безопасности пользования газом", сообщил глава города Руслан Кухарук. По линии прокуратуры организована проверка, которая направлена на установление причин и условий произошедшего, оценку соблюдения требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования, а также контроль размещения жителей дома и оказание им необходимой помощи. Также на контроле прокуратуры ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит полиция.
https://ria.ru/20230928/pozhar-1899087875.html
https://ria.ru/20230928/zaderzhanie-1899079100.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, газпром, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Газпром, Тюменская область
В Тюмени сообщили о взрыве газа в доме на улице Геологоразведчиков
Правительство Тюмени: специалисты выясняют причины взрыва газа в доме
ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости.
Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего ночью хлопка газа в одной из квартир в доме по улице Геологоразведчиков в Тюмени, сообщает информационный центр
правительства Тюменской области.
По данным центра, звонок о хлопке газовоздушной смеси в центральную диспетчерскую службу АО "Газпром
газораспределение Север" поступил 28 сентября в 00.05 (местное время). Прибывшие на место сотрудники службы установили заглушки и перекрыли подачу газа.
В Иркутской области два человека погибли во время пожара в частном доме
"Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего хлопка газовоздушной смеси в доме по ул. Геологоразведчиков, 34 в Тюмени. … Техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось в декабре 2022 года", - указывает в релизе информцентр со ссылкой на пресс-службу "Газпром газораспределение Север".
По данным регионального ГУМЧС, в результате происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь. Находившийся в квартире человек передан бригаде скорой медицинской помощи. На месте работают экстренные службы города.
Жильцы дома были эвакуированы, им предложили разместиться в гостинице либо временно поселиться у родственников или знакомых. Оценка состояния квартир, конструкций дома и ущерба начнется утром. Вопрос о введении зоны вероятной чрезвычайной ситуации рассмотрят на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщили в администрации города.
Помимо газовой службы, о проверке, во время которой "будет дана оценка соблюдения правил безопасности пользования газом", сообщил глава города Руслан Кухарук. По линии прокуратуры организована проверка, которая направлена на установление причин и условий произошедшего, оценку соблюдения требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования, а также контроль размещения жителей дома и оказание им необходимой помощи. Также на контроле прокуратуры ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит полиция.
В Москве задержали троих мужчин, напавших ночью на семейную пару