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В Тюмени сообщили о взрыве газа в доме на улице Геологоразведчиков

В Тюмени сообщили о взрыве газа в доме на улице Геологоразведчиков - РИА Новости, 28.09.2023

В Тюмени сообщили о взрыве газа в доме на улице Геологоразведчиков

Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего ночью хлопка газа в одной из квартир в доме по улице Геологоразведчиков в Тюмени, сообщает... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T08:40

2023-09-28T08:40

2023-09-28T08:40

происшествия

тюмень

газпром

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости. Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего ночью хлопка газа в одной из квартир в доме по улице Геологоразведчиков в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. По данным центра, звонок о хлопке газовоздушной смеси в центральную диспетчерскую службу АО "Газпром газораспределение Север" поступил 28 сентября в 00.05 (местное время). Прибывшие на место сотрудники службы установили заглушки и перекрыли подачу газа. "Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего хлопка газовоздушной смеси в доме по ул. Геологоразведчиков, 34 в Тюмени. … Техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось в декабре 2022 года", - указывает в релизе информцентр со ссылкой на пресс-службу "Газпром газораспределение Север". По данным регионального ГУМЧС, в результате происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь. Находившийся в квартире человек передан бригаде скорой медицинской помощи. На месте работают экстренные службы города. Жильцы дома были эвакуированы, им предложили разместиться в гостинице либо временно поселиться у родственников или знакомых. Оценка состояния квартир, конструкций дома и ущерба начнется утром. Вопрос о введении зоны вероятной чрезвычайной ситуации рассмотрят на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщили в администрации города. Помимо газовой службы, о проверке, во время которой "будет дана оценка соблюдения правил безопасности пользования газом", сообщил глава города Руслан Кухарук. По линии прокуратуры организована проверка, которая направлена на установление причин и условий произошедшего, оценку соблюдения требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования, а также контроль размещения жителей дома и оказание им необходимой помощи. Также на контроле прокуратуры ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит полиция.

https://ria.ru/20230928/pozhar-1899087875.html

https://ria.ru/20230928/zaderzhanie-1899079100.html

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происшествия, тюмень, газпром, тюменская область