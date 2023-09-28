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В Тюмени сообщили о взрыве газа в доме на улице Геологоразведчиков - РИА Новости, 28.09.2023
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08:40 28.09.2023
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В Тюмени сообщили о взрыве газа в доме на улице Геологоразведчиков
В Тюмени сообщили о взрыве газа в доме на улице Геологоразведчиков - РИА Новости, 28.09.2023
В Тюмени сообщили о взрыве газа в доме на улице Геологоразведчиков
Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего ночью хлопка газа в одной из квартир в доме по улице Геологоразведчиков в Тюмени, сообщает... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:40
2023-09-28T08:40
происшествия
тюмень
газпром
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости. Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего ночью хлопка газа в одной из квартир в доме по улице Геологоразведчиков в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. По данным центра, звонок о хлопке газовоздушной смеси в центральную диспетчерскую службу АО "Газпром газораспределение Север" поступил 28 сентября в 00.05 (местное время). Прибывшие на место сотрудники службы установили заглушки и перекрыли подачу газа. "Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего хлопка газовоздушной смеси в доме по ул. Геологоразведчиков, 34 в Тюмени. … Техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось в декабре 2022 года", - указывает в релизе информцентр со ссылкой на пресс-службу "Газпром газораспределение Север". По данным регионального ГУМЧС, в результате происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь. Находившийся в квартире человек передан бригаде скорой медицинской помощи. На месте работают экстренные службы города. Жильцы дома были эвакуированы, им предложили разместиться в гостинице либо временно поселиться у родственников или знакомых. Оценка состояния квартир, конструкций дома и ущерба начнется утром. Вопрос о введении зоны вероятной чрезвычайной ситуации рассмотрят на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщили в администрации города. Помимо газовой службы, о проверке, во время которой "будет дана оценка соблюдения правил безопасности пользования газом", сообщил глава города Руслан Кухарук. По линии прокуратуры организована проверка, которая направлена на установление причин и условий произошедшего, оценку соблюдения требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования, а также контроль размещения жителей дома и оказание им необходимой помощи. Также на контроле прокуратуры ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит полиция.
https://ria.ru/20230928/pozhar-1899087875.html
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происшествия, тюмень, газпром, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Газпром, Тюменская область
В Тюмени сообщили о взрыве газа в доме на улице Геологоразведчиков

Правительство Тюмени: специалисты выясняют причины взрыва газа в доме

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости. Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего ночью хлопка газа в одной из квартир в доме по улице Геологоразведчиков в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
По данным центра, звонок о хлопке газовоздушной смеси в центральную диспетчерскую службу АО "Газпром газораспределение Север" поступил 28 сентября в 00.05 (местное время). Прибывшие на место сотрудники службы установили заглушки и перекрыли подачу газа.
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"Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего хлопка газовоздушной смеси в доме по ул. Геологоразведчиков, 34 в Тюмени. … Техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось в декабре 2022 года", - указывает в релизе информцентр со ссылкой на пресс-службу "Газпром газораспределение Север".
По данным регионального ГУМЧС, в результате происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь. Находившийся в квартире человек передан бригаде скорой медицинской помощи. На месте работают экстренные службы города.
Жильцы дома были эвакуированы, им предложили разместиться в гостинице либо временно поселиться у родственников или знакомых. Оценка состояния квартир, конструкций дома и ущерба начнется утром. Вопрос о введении зоны вероятной чрезвычайной ситуации рассмотрят на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщили в администрации города.
Помимо газовой службы, о проверке, во время которой "будет дана оценка соблюдения правил безопасности пользования газом", сообщил глава города Руслан Кухарук. По линии прокуратуры организована проверка, которая направлена на установление причин и условий произошедшего, оценку соблюдения требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования, а также контроль размещения жителей дома и оказание им необходимой помощи. Также на контроле прокуратуры ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит полиция.
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