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В результате взрыва на складе в Ташкенте пострадали люди
В результате взрыва на складе в Ташкенте пострадали люди - РИА Новости, 28.09.2023
В результате взрыва на складе в Ташкенте пострадали люди
Пострадавшие есть в результате сильного ночного взрыва на промышленном складе в Ташкенте, им оказывают помощь, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T03:08
2023-09-28T03:08
2023-09-28T10:44
в мире
ташкент
узбекистан
взрыв на складе в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Пострадавшие есть в результате сильного ночного взрыва на промышленном складе в Ташкенте, им оказывают помощь, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана. Ранее МЧС страны сообщило, что 28 сентября в 02:43 (00:43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов. "Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В ведомстве уточнили, что у поступивших в центр нет серьезных травм, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. "Пострадавшим в результате пожара и находящимся в близлежащих квартирах оказывается срочная медицинская помощь", - добавили в пресс-службе.
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в мире, ташкент, узбекистан, взрыв на складе в ташкенте
В мире, Ташкент, Узбекистан, Взрыв на складе в Ташкенте
В результате взрыва на складе в Ташкенте пострадали люди
Минздрав: в результате взрыва на складе в Ташкенте пострадали люди
ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Пострадавшие есть в результате сильного ночного взрыва на промышленном складе в Ташкенте, им оказывают помощь, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.
Ранее МЧС страны сообщило, что 28 сентября в 02:43 (00:43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов.
"Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
В ведомстве уточнили, что у поступивших в центр нет серьезных травм, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. "Пострадавшим в результате пожара и находящимся в близлежащих квартирах оказывается срочная медицинская помощь", - добавили в пресс-службе.
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