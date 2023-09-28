Рейтинг@Mail.ru
В результате взрыва на складе в Ташкенте пострадали люди - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 28.09.2023 (обновлено: 10:44 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/vzryv-1899082290.html
В результате взрыва на складе в Ташкенте пострадали люди
В результате взрыва на складе в Ташкенте пострадали люди - РИА Новости, 28.09.2023
В результате взрыва на складе в Ташкенте пострадали люди
Пострадавшие есть в результате сильного ночного взрыва на промышленном складе в Ташкенте, им оказывают помощь, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T03:08
2023-09-28T10:44
в мире
ташкент
узбекистан
взрыв на складе в ташкенте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899114815_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9334a154103c6c83fb33e39da0100e44.jpg
ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Пострадавшие есть в результате сильного ночного взрыва на промышленном складе в Ташкенте, им оказывают помощь, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана. Ранее МЧС страны сообщило, что 28 сентября в 02:43 (00:43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов. "Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В ведомстве уточнили, что у поступивших в центр нет серьезных травм, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. "Пострадавшим в результате пожара и находящимся в близлежащих квартирах оказывается срочная медицинская помощь", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230923/pozhar-1898235356.html
ташкент
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899114815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d37397f5b6d4e8cfffdb9760a52e24e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ташкент, узбекистан, взрыв на складе в ташкенте
В мире, Ташкент, Узбекистан, Взрыв на складе в Ташкенте
В результате взрыва на складе в Ташкенте пострадали люди

Минздрав: в результате взрыва на складе в Ташкенте пострадали люди

© AFP 2023 / Temur ISMAILOVПожар на складе в Ташкенте. 28 сентября 2023
Пожар на складе в Ташкенте. 28 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AFP 2023 / Temur ISMAILOV
Пожар на складе в Ташкенте. 28 сентября 2023
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 28 сен – РИА Новости. Пострадавшие есть в результате сильного ночного взрыва на промышленном складе в Ташкенте, им оказывают помощь, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.
Ранее МЧС страны сообщило, что 28 сентября в 02:43 (00:43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов.
"Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
В ведомстве уточнили, что у поступивших в центр нет серьезных травм, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. "Пострадавшим в результате пожара и находящимся в близлежащих квартирах оказывается срочная медицинская помощь", - добавили в пресс-службе.
Бенин - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В Бенине при пожаре на складе топлива погибли более 30 человек
23 сентября, 19:00
 
В миреТашкентУзбекистанВзрыв на складе в Ташкенте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала