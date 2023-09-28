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На складе в Ташкенте произошел сильный взрыв
На складе в Ташкенте произошел сильный взрыв - РИА Новости, 28.09.2023
На складе в Ташкенте произошел сильный взрыв
На одном из складов в Ташкенте произошел сильный взрыв, вызвавший пожар, сообщается в Telegram-канале пресс-службы МЧС Узбекистана. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T02:53
2023-09-28T02:53
2023-09-28T12:08
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узбекистан
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взрыв на складе в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 28 сен — РИА Новости. На одном из складов в Ташкенте произошел сильный взрыв, вызвавший пожар, сообщается в Telegram-канале пресс-службы МЧС Узбекистана."Сегодня, 28 сентября, в 02:43 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о взрыве и последующем пожаре, произошедшем на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района города Ташкента", — говорится в публикации.Ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов.В Минздраве Узбекистана добавили, что в результате инцидента есть пострадавшие, их госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области. При этом у них нет нет серьезных травм, заявили в ведомстве. Точное количество пострадавших не уточняется.Как подчеркнули в МЧС республики, в соцсетях распространяется недостоверная информация о том, что взрыв якобы связан с авиакатастрофой.По данным ведомства на 05:02 (03:02 мск), пожар локализовали, площадь возгорания сокращается.
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ташкент, узбекистан, в мире, взрыв на складе в ташкенте
Ташкент, Узбекистан, В мире, Взрыв на складе в Ташкенте
На складе в Ташкенте произошел сильный взрыв
На складе в Ташкенте прогремел взрыв
ТАШКЕНТ, 28 сен — РИА Новости.
На одном из складов в Ташкенте произошел сильный взрыв, вызвавший пожар, сообщается в Telegram-канале
пресс-службы МЧС Узбекистана.
"Сегодня, 28 сентября, в 02:43 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о взрыве и последующем пожаре, произошедшем на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района города Ташкента", — говорится в публикации.
Ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов.
В Минздраве Узбекистана добавили, что в результате инцидента есть пострадавшие, их госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области. При этом у них нет нет серьезных травм, заявили в ведомстве. Точное количество пострадавших не уточняется.
Как подчеркнули в МЧС республики, в соцсетях распространяется недостоверная информация о том, что взрыв якобы связан с авиакатастрофой.
По данным ведомства на 05:02 (03:02 мск), пожар локализовали, площадь возгорания сокращается.
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