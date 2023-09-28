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В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023 - РИА Новости, 28.09.2023
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13:53 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/vystavka-pristroystvo-1899188435.html
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023 - РИА Новости, 28.09.2023
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьОсенью2023 состоится в Москве в пространстве АНГАР на территории Хлебозавода №9 1 октября. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:53
2023-09-28T13:53
общество
москва
бездомные животные
домашние животные
собаки
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьОсенью2023 состоится в Москве в пространстве АНГАР на территории Хлебозавода №9 1 октября.Посетители выставки увидят собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным. Волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно.Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.#НадоБратьОсенью2023 пройдет 1 октября с 12:00 до 18:00 по адресу : Хлебозавод №9, пространство АНГАР, Новодмитровская ул., д.1, стр.4, метро Дмитровская.
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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общество, москва, бездомные животные, домашние животные, собаки, кошки
Общество, Москва, бездомные животные, домашние животные, Собаки, кошки

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023

© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : БФ "Вирта"
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьОсенью2023 состоится в Москве в пространстве АНГАР на территории Хлебозавода №9 1 октября.
Посетители выставки увидят собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
© Фото : БФ "Вирта"
1 из 8
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
© Фото : БФ "Вирта"
2 из 8
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
© Фото : БФ "Вирта"
3 из 8
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
© Фото : БФ "Вирта"
4 из 8
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
© Фото : БФ "Вирта"
5 из 8
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
© Фото : БФ "Вирта"
6 из 8
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
© Фото : БФ "Вирта"
7 из 8
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
© Фото : БФ "Вирта"
8 из 8
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
© Фото : БФ "Вирта"
1 из 8
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
© Фото : БФ "Вирта"
2 из 8
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
© Фото : БФ "Вирта"
3 из 8
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
© Фото : БФ "Вирта"
4 из 8
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
© Фото : БФ "Вирта"
5 из 8
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
© Фото : БФ "Вирта"
6 из 8
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
© Фото : БФ "Вирта"
7 из 8
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023
© Фото : БФ "Вирта"
8 из 8
На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным. Волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно.
Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.
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Проголосовали:45995
1 марта, 16:43
#НадоБратьОсенью2023 пройдет 1 октября с 12:00 до 18:00 по адресу : Хлебозавод №9, пространство АНГАР, Новодмитровская ул., д.1, стр.4, метро Дмитровская.
 
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