https://ria.ru/20230928/vymiranie-1899086728.html

Ученые назвали дату полного вымирания человечества

Ученые назвали дату полного вымирания человечества - РИА Новости, 28.09.2023

Ученые назвали дату полного вымирания человечества

Все млекопитающие, включая людей, могут вымереть через 250 миллионов лет, говорится в статье ученых Бристольского университета, опубликованном в журнале Nature... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T06:40

2023-09-28T06:40

2023-09-28T11:42

земля

бристольский университет

nature geoscience

вымирание

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Все млекопитающие, включая людей, могут вымереть через 250 миллионов лет, говорится в статье ученых Бристольского университета, опубликованном в журнале Nature Geoscience."Вся жизнь в конечном итоге погибнет в безудержной теплице, как только поглощенная солнечная радиация превысит выбросы тепловой радиации через несколько миллиардов лет. Однако условия, делающие Землю непригодной для млекопитающих, могут возникнуть раньше из-за долгосрочных процессов, связанных с тектоникой плит", — полагают авторы.Они утверждают, что через 250 миллионов лет все континенты сойдутся в один суперконтинент под названием Пангея Ультима. Прогнозы о его форме разнятся, но эксперты соглашаются в одном — материки соединятся в горячую, сухую и практически непригодную для жизни массу.Сдвиг тектонических плит приведет к учащению выбросов углекислого газа, что спровоцирует сильное нагревание планеты. Вдобавок увеличится естественная яркость солнца, что тоже разогреет земную атмосферу. "Результатом станет по большей части враждебная среда, лишенная источников пищи и воды для млекопитающих", — рассказал изданию Daily Mail один из руководителей проекта Александр Фарнсворт.По его словам, пригодными для млекопитающих останутся от восьми до 16 процентов суши, и некоторые приспособившиеся виды смогут выжить, но это все равно будет означать массовое вымирание.Для человека такой мир непригоден, уверен Фарнсворт. Люди смогут выжить, если создадут для себя среду с контролируемым климатом и воспроизводимыми ресурсами, что пока не более чем научная фантастика, заключил он.

https://ria.ru/20230901/vymiranie-1893534000.html

https://ria.ru/20201005/ekzoplanety-1578211032.html

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земля, бристольский университет, nature geoscience, вымирание