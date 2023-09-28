https://ria.ru/20230928/vymiranie-1899086728.html
Ученые назвали дату полного вымирания человечества
Ученые назвали дату полного вымирания человечества - РИА Новости, 28.09.2023
Ученые назвали дату полного вымирания человечества
Все млекопитающие, включая людей, могут вымереть через 250 миллионов лет, говорится в статье ученых Бристольского университета, опубликованном в журнале Nature... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T06:40
2023-09-28T06:40
2023-09-28T11:42
земля
бристольский университет
nature geoscience
вымирание
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Все млекопитающие, включая людей, могут вымереть через 250 миллионов лет, говорится в статье ученых Бристольского университета, опубликованном в журнале Nature Geoscience."Вся жизнь в конечном итоге погибнет в безудержной теплице, как только поглощенная солнечная радиация превысит выбросы тепловой радиации через несколько миллиардов лет. Однако условия, делающие Землю непригодной для млекопитающих, могут возникнуть раньше из-за долгосрочных процессов, связанных с тектоникой плит", — полагают авторы.Они утверждают, что через 250 миллионов лет все континенты сойдутся в один суперконтинент под названием Пангея Ультима. Прогнозы о его форме разнятся, но эксперты соглашаются в одном — материки соединятся в горячую, сухую и практически непригодную для жизни массу.Сдвиг тектонических плит приведет к учащению выбросов углекислого газа, что спровоцирует сильное нагревание планеты. Вдобавок увеличится естественная яркость солнца, что тоже разогреет земную атмосферу. "Результатом станет по большей части враждебная среда, лишенная источников пищи и воды для млекопитающих", — рассказал изданию Daily Mail один из руководителей проекта Александр Фарнсворт.По его словам, пригодными для млекопитающих останутся от восьми до 16 процентов суши, и некоторые приспособившиеся виды смогут выжить, но это все равно будет означать массовое вымирание.Для человека такой мир непригоден, уверен Фарнсворт. Люди смогут выжить, если создадут для себя среду с контролируемым климатом и воспроизводимыми ресурсами, что пока не более чем научная фантастика, заключил он.
https://ria.ru/20230901/vymiranie-1893534000.html
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земля, бристольский университет, nature geoscience, вымирание
Земля, Бристольский университет, Nature Geoscience, вымирание
Ученые назвали дату полного вымирания человечества
Nature Geosciense: человечество вымрет через 250 миллионов лет
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Все млекопитающие, включая людей, могут вымереть через 250 миллионов лет, говорится в статье
ученых Бристольского университета, опубликованном в журнале Nature Geoscience.
«
"Вся жизнь в конечном итоге погибнет в безудержной теплице, как только поглощенная солнечная радиация превысит выбросы тепловой радиации через несколько миллиардов лет. Однако условия, делающие Землю непригодной для млекопитающих, могут возникнуть раньше из-за долгосрочных процессов, связанных с тектоникой плит", — полагают авторы.
Они утверждают, что через 250 миллионов лет все континенты сойдутся в один суперконтинент под названием Пангея Ультима. Прогнозы о его форме разнятся, но эксперты соглашаются в одном — материки соединятся в горячую, сухую и практически непригодную для жизни массу.
Сдвиг тектонических плит приведет к учащению выбросов углекислого газа, что спровоцирует сильное нагревание планеты. Вдобавок увеличится естественная яркость солнца, что тоже разогреет земную атмосферу.
"Результатом станет по большей части враждебная среда, лишенная источников пищи и воды для млекопитающих", — рассказал изданию Daily Mail
один из руководителей проекта Александр Фарнсворт.
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По его словам, пригодными для млекопитающих останутся от восьми до 16 процентов суши, и некоторые приспособившиеся виды смогут выжить, но это все равно будет означать массовое вымирание.
Для человека такой мир непригоден, уверен Фарнсворт. Люди смогут выжить, если создадут для себя среду с контролируемым климатом и воспроизводимыми ресурсами, что пока не более чем научная фантастика, заключил он.
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