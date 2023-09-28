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Пушилин рассказал о высокой явке на прошедших выборах в ДНР
Пушилин рассказал о высокой явке на прошедших выборах в ДНР - РИА Новости, 28.09.2023
Пушилин рассказал о высокой явке на прошедших выборах в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин, говоря о высокой явке на прошедших выборах в регионе, подчеркнул, что такая активность стала очередным подтверждением правильности... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:39
2023-09-28T14:39
2023-09-28T14:48
политика
россия
единый день голосования в россии — 2023
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, говоря о высокой явке на прошедших выборах в регионе, подчеркнул, что такая активность стала очередным подтверждением правильности выбора в пользу воссоединения с Россией.Об этом он заявил на встрече президента России Владимира Путина с избранными главами российских регионов."Когда стало известно о высокой явке избирателей Донецкой Народной Республики на выборах, я услышал фразу - "Донбасс не перестает удивлять". Но вы знаете, для нас, внутри региона, это абсолютно логично, и такая активность стала очередным подтверждением правильности выбора и воссоединения с Российской Федерацией", - сказал Пушилин.По его словам, это знак одобрения народом республики того курса, которым следует ДНР уже в составе РФ.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html
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политика, россия, единый день голосования в россии — 2023, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин
Политика, Россия, Единый день голосования в России — 2023, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о высокой явке на прошедших выборах в ДНР
Пушилин: высокая явка на выборах в ДНР показала правильность воссоединения с РФ
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, говоря о высокой явке на прошедших выборах в регионе, подчеркнул, что такая активность стала очередным подтверждением правильности выбора в пользу воссоединения с Россией.
Об этом он заявил на встрече президента России Владимира Путина
с избранными главами российских регионов.
"Когда стало известно о высокой явке избирателей Донецкой Народной Республики на выборах, я услышал фразу - "Донбасс не перестает удивлять". Но вы знаете, для нас, внутри региона, это абсолютно логично, и такая активность стала очередным подтверждением правильности выбора и воссоединения с Российской Федерацией", - сказал Пушилин.
По его словам, это знак одобрения народом республики того курса, которым следует ДНР уже в составе РФ.
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