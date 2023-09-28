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Собянин объяснил победу на выборах консолидацией общества

Собянин объяснил победу на выборах консолидацией общества - РИА Новости, 28.09.2023

Собянин объяснил победу на выборах консолидацией общества

Победа и те высокие результаты, которых достигли главы регионов на выборах, во многом связаны с рейтингом главы государства и консолидацией общества в целом,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:32

2023-09-28T14:32

2023-09-28T15:00

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сергей собянин

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Победа и те высокие результаты, которых достигли главы регионов на выборах, во многом связаны с рейтингом главы государства и консолидацией общества в целом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ."Владимир Владимирович, спасибо огромное за поддержку губернаторского корпуса и всех нас персонально. Считаю, что наша победа и те высокие результаты, которых мы достигли, во многом связаны с рейтингом главы государства, государственной политикой, которую мы проводим в стране, консолидацией общества в целом", - заявил мэр Москвы.Он также отметил, что такие результаты основываются на таком национальном духовном подъеме, они обязывают глав регионов работать с полной ответственностью и эффективностью.

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политика, москва, россия, сергей собянин