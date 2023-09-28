https://ria.ru/20230928/vybory-1899198513.html
Путин назвал выборы в новых регионах важным шагом интеграции
Путин назвал выборы в новых регионах важным шагом интеграции - РИА Новости, 28.09.2023
Путин назвал выборы в новых регионах важным шагом интеграции
Прошедшие выборы в новых регионах - это важный шаг на пути полноценного вхождения в единое пространство страны, граждане чувствуют поддержку всей России, заявил РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:24
2023-09-28T14:24
2023-09-28T17:43
политика
россия
единый день голосования в россии — 2023
владимир путин
донбасс
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Прошедшие выборы в новых регионах - это важный шаг на пути полноценного вхождения в единое пространство страны, граждане чувствуют поддержку всей России, заявил президент РФ Владимир Путин.На встрече с избранными главами регионов Путин отметил, что впервые по российскому закону прошли выборы в Донбассе и в Новороссии, "где по итогам голосования в региональных парламентах, состав которых был также впервые избран по российским законам, подтвердили свои полномочия действующие главы субъектов Федерации"."И это безусловно значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны", - сказал президент.Путин отметил, что ситуации и задачи в этих субъектах РФ особые."Но убежден, и региональные власти, и, что самое главное, люди, наши граждане чувствуют поддержку, которую им оказывает вся Россия. Это чрезвычайно важно. Так и будет", - сказал Путин.Во встрече принимают участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Как заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, в в осенних выборах 2023 года приняли участие более 45 миллионов избирателей.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
россия
донбасс
запорожская область
херсонская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, единый день голосования в россии — 2023, владимир путин, донбасс, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика
Политика, Россия, Единый день голосования в России — 2023, Владимир Путин, Донбасс, Запорожская область, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Путин назвал выборы в новых регионах важным шагом интеграции
Путин назвал выборы в новых регионах важным шагом на пути вхождения в Россию
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Прошедшие выборы в новых регионах - это важный шаг на пути полноценного вхождения в единое пространство страны, граждане чувствуют поддержку всей России, заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с избранными главами регионов Путин отметил, что впервые по российскому закону прошли выборы в Донбассе и в Новороссии, "где по итогам голосования в региональных парламентах, состав которых был также впервые избран по российским законам, подтвердили свои полномочия действующие главы субъектов Федерации".
Первые в России. Как проголосовали новые регионы
"И это безусловно значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны", - сказал президент.
Путин отметил, что ситуации и задачи в этих субъектах РФ особые.
«
"Но убежден, и региональные власти, и, что самое главное, люди, наши граждане чувствуют поддержку, которую им оказывает вся Россия. Это чрезвычайно важно. Так и будет", - сказал Путин.
Во встрече принимают участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Как заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, в в осенних выборах 2023 года приняли участие более 45 миллионов избирателей.
Итоги выборов глав регионов России