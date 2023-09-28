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Командир "Ахмат" заявил о "неистовых ударах" ВСУ по сдающимся сослуживцам
Командир "Ахмат" заявил о "неистовых ударах" ВСУ по сдающимся сослуживцам - РИА Новости, 28.09.2023
Командир "Ахмат" заявил о "неистовых ударах" ВСУ по сдающимся сослуживцам
Киевские войска наносят "неистовые удары" по группам своих же сослуживцев, решивших сдаться в плен, рассказал РИА Новости заместитель командующего 2-м армейским РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:24
2023-09-28T13:24
2023-09-28T13:24
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Киевские войска наносят "неистовые удары" по группам своих же сослуживцев, решивших сдаться в плен, рассказал РИА Новости заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Такая ситуация, в частности, наблюдается на артемовском направлении. Ранее Алаудинов заявил, что уважает решение украинских военных сдаваться в плен, так как их насильно мобилизуют по всей стране и потом отправляют "как пушечное мясо" на передовую. "Пленных мы берём очень много, к сожалению, не удаётся нам их всех доставить с передовой непосредственно на точки нашего базирования, к сожалению. <...> К сожалению, их собратья, которые видят, что мы взяли их в плен, начинают наносить такой неистовый огонь артиллерии, чтобы они не остались в живых… Благодаря усилиям украинских собратьев большая часть из них гибнет до того, как мы их доставим с передовой на наш участок базирования", - пояснил Алаудинов. По его словам, российские военные делают все, чтобы взятые в плен украинские солдаты остались в живых. "Пытаемся использовать все моменты для того, чтобы их вытащить живыми с передовой и чтобы они остались жить, чтобы они могли рассказывать своим детям и внукам о том, что на самом деле мы намного гуманнее, чем нас там рисуют на той стороне... У нас задача сохранить максимально их жизни… Лучше пусть они будут стоять с нами плечом к плечу, когда мы уже будем дальше воевать с мировым злом, чем они все погибнут, а их дети останутся сиротами", - сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20230928/svo-1899162170.html
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апты алаудинов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Командир "Ахмат" заявил о "неистовых ударах" ВСУ по сдающимся сослуживцам
Командир "Ахмат" Алаудинов: ВСУ "неистово" бьют по своим же, сдающимся в плен
ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости.
Киевские войска наносят "неистовые удары" по группам своих же сослуживцев, решивших сдаться в плен, рассказал РИА Новости заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир
спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Такая ситуация, в частности, наблюдается на артемовском направлении. Ранее Алаудинов заявил, что уважает решение украинских военных сдаваться в плен, так как их насильно мобилизуют по всей стране и потом отправляют "как пушечное мясо" на передовую.
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"Пленных мы берём очень много, к сожалению, не удаётся нам их всех доставить с передовой непосредственно на точки нашего базирования, к сожалению. <...> К сожалению, их собратья, которые видят, что мы взяли их в плен, начинают наносить такой неистовый огонь артиллерии, чтобы они не остались в живых… Благодаря усилиям украинских собратьев большая часть из них гибнет до того, как мы их доставим с передовой на наш участок базирования", - пояснил Алаудинов.
По его словам, российские военные делают все, чтобы взятые в плен украинские солдаты остались в живых.
"Пытаемся использовать все моменты для того, чтобы их вытащить живыми с передовой и чтобы они остались жить, чтобы они могли рассказывать своим детям и внукам о том, что на самом деле мы намного гуманнее, чем нас там рисуют на той стороне... У нас задача сохранить максимально их жизни… Лучше пусть они будут стоять с нами плечом к плечу, когда мы уже будем дальше воевать с мировым злом, чем они все погибнут, а их дети останутся сиротами", - сказал Алаудинов.
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