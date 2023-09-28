Путин встретился с Кадыровым
Путин встретился с Кадыровым в Кремле
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с Рамзаном Кадыровым, президент и глава Чечни обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, участие чеченских бойцов в специальной военной операции.
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"Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте. Семьям их — самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, — воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически", — сказал Путин.
Как отметил президент, его радует, что у чеченских подразделений сложились хорошие контакты с другими формированиями и вышестоящими звеньями.
Кадыров, в свою очередь, рассказал, что бойцы находятся в хорошем расположении духа, все их вопросы и проблемы решаются. Военнослужащие каждый день берут в плен украинских солдат, уничтожают технику.
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"Никакие танки Abrams не страшны. <...> А так, сегодня у бойцов дух хороший, я иногда заглядываю — как и что. Абсолютно все их вопросы решаемы, проблем нет: связь, техника. <...> Мы от начала (операции. — Прим. ред.) и на сегодняшний день купили тысячу с чем-то бронированных машин", — сказал Кадыров.
Он сообщил, что Чечня — единственный в России регион, который сформировал пять полков и три батальона, и все они сегодня участвуют в спецоперации.
Говоря о ситуации в республике, Путин отметил, что динамика положительная. Он подчеркнул, что это происходит благодаря Кадырову и его команде, которая уверенно работает и хорошо взаимодействует с федеральным правительством.
Президент напомнил, что есть много серьезных задач и программ, и предложил Кадырову обсудить насущные вопросы.