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"Начало вражды". На Западе поставили Зеленского на место - РИА Новости, 28.09.2023
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03:55 28.09.2023 (обновлено: 13:59 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/vrazhda-1899083496.html
"Начало вражды". На Западе поставили Зеленского на место
"Начало вражды". На Западе поставили Зеленского на место - РИА Новости, 28.09.2023
"Начало вражды". На Западе поставили Зеленского на место
Украина может лишиться союзников из-за выпадов и неблагодарности Владимира Зеленского, написал главный советник британской межпарламентской группы по отношениям РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T03:55
2023-09-28T13:59
в мире
украина
польша
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украина может лишиться союзников из-за выпадов и неблагодарности Владимира Зеленского, написал главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский в статье для Telegraph.&quot;Зеленский и украинские зерновые магнаты, вместо того чтобы вести конструктивный диалог, выбрали публичную конфронтацию, прибегнув к судебным искам через Всемирную торговую организацию. Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями&quot;, — заявил он.По его мнению, "опрометчивый торговый спор" Украины с Польшей, Словакией и Венгрией стал "самой вопиющей ошибкой" Зеленского.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
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в мире, украина, польша, владимир зеленский
В мире, Украина, Польша, Владимир Зеленский
"Начало вражды". На Западе поставили Зеленского на место

Британский советник Бычинский: между Западом и Украиной начинается вражда

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украина может лишиться союзников из-за выпадов и неблагодарности Владимира Зеленского, написал главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский в статье для Telegraph.
«

"Зеленский и украинские зерновые магнаты, вместо того чтобы вести конструктивный диалог, выбрали публичную конфронтацию, прибегнув к судебным искам через Всемирную торговую организацию. Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями", — заявил он.

По его мнению, "опрометчивый торговый спор" Украины с Польшей, Словакией и Венгрией стал "самой вопиющей ошибкой" Зеленского.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
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