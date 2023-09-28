https://ria.ru/20230928/vrazhda-1899083496.html

"Начало вражды". На Западе поставили Зеленского на место

"Начало вражды". На Западе поставили Зеленского на место - РИА Новости, 28.09.2023

"Начало вражды". На Западе поставили Зеленского на место

Украина может лишиться союзников из-за выпадов и неблагодарности Владимира Зеленского, написал главный советник британской межпарламентской группы по отношениям РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T03:55

2023-09-28T03:55

2023-09-28T13:59

в мире

украина

польша

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украина может лишиться союзников из-за выпадов и неблагодарности Владимира Зеленского, написал главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский в статье для Telegraph."Зеленский и украинские зерновые магнаты, вместо того чтобы вести конструктивный диалог, выбрали публичную конфронтацию, прибегнув к судебным искам через Всемирную торговую организацию. Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями", — заявил он.По его мнению, "опрометчивый торговый спор" Украины с Польшей, Словакией и Венгрией стал "самой вопиющей ошибкой" Зеленского.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

https://ria.ru/20230928/shok-1899077209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, польша, владимир зеленский