https://ria.ru/20230928/vosstanie-1898736985.html

Пугачевское восстание

Пугачевское восстание - РИА Новости, 28.09.2023

Пугачевское восстание

Пугачевское восстание — антиправительственное выступление в Российской империи под предводительством Емельяна Пугачева, охватившее в 1773-1775 годах... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T00:35

2023-09-28T00:35

2023-09-28T00:35

справки

емельян пугачев

оренбургская область

урал

челябинская область

петр i

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Пугачевское восстание — антиправительственное выступление в Российской империи под предводительством Емельяна Пугачева, охватившее в 1773-1775 годах Оренбургскую, Казанскую, Нижегородскую, Астраханскую и Сибирскую губернии. Колоссальный размах пугачевского бунта и вовлеченность в него больших групп населения (казаков, крестьян и народов Урала и Поволжья) были предопределены рядом факторов. Прежде всего сыграло свою роль недовольство крестьян усилением крепостного права.Непрерывно росли барщина и оброк, в первую очередь денежный. Барская запашка поглощала все большее количество крестьянских земель, вследствие чего крестьянские наделы сокращались. Крестьянин трудился на барина три-четыре дня в неделю (иногда доходило до шести дней). Специальные указы разрешали помещикам по своему усмотрению ссылать крестьян на поселение или каторгу, запрещая при этом последним жаловаться на своих господ. Немногим легче было положение у других категорий крестьянства: монастырских, дворцовых, государственных, в том числе ясачных (так называемых инородцев, плативших особый налог – ясак). Так, приписанные к заводам Урала государственные крестьяне трудились на предприятиях от 60-70 до 110-160 дней в году, отрабатывая внесенную за них государству заводчиком подушную подать. Заводская администрация заставляла отрабатывать за больных и престарелых, отвечать за инструменты, выплачивая нищенскую "плакатную плату", брать хлеб в заводских лавках по высокой цене. Рабочий день в тяжелейших условиях продолжался от 10 часов зимой до 14-15 часов летом. Существовала также целая система жестоких наказаний.У мордовских, удмуртских, марийских, чувашских, татарских и башкирских крестьян помещики, заводчики, монастыри отбирали земли и угодья, покосы и леса. Кроме того, усиливались религиозные притеснения коренных народов. Часть населения подверглась насильственной христианизации, традиционные верования не приветствовались. Яицкие казаки были недовольны утратой к 1770-м годам своих привилегий. С 1717 года яицкие атаманы перестали выбираться, а стали назначаться из Петербурга. К политическим недовольствам добавлялись экономические: с 1752 года Яицкое войско получило на откуп богатые рыбные промыслы в нижнем течении Яика, однако обогащались за их счет только "верхи" войска – атаман и старшины.Перечисленные факторы порождали острое недовольство властью и побуждали искать выход в активном протесте и сопротивлении.С 1762 по 1772 год произошло свыше 160 восстаний помещичьих и государственных крестьян. В 1750-е годы – начале 1770-х годов произошло более 60 восстаний монастырских крестьян, охвативших всю Россию от Подмосковья до Западной Сибири. В 1750-1760-х годах вспыхивали восстания работных людей, приписанных к заводам, и коренного населения: чувашей, татар, удмуртов, мордвы, башкир и др.В начале 1772 года поднялись яицкие казаки. Они явились в свою "столицу" Яицкий городок просить царского генерала сместить угнетавшего их атамана и часть старшин и восстановить прежние привилегии. Стихийное выступление казаков было быстро подавлено, но протестные настроения не угасли. К дальнейшей борьбе яицких казаков подтолкнул Емельян Пугачев, простой казак с Дона, участник Семилетней войны 1756-1763 годов и войны с Турцией 1768-1774 годов (дезертировал в 1771 году). Воспользовавшись ходившими в то время слухами, что император Петр III жив, Пугачев провозгласил себя государем и поднял восстание.Первый этап восстания начался 28 сентября (17 сентября по старому стилю) 1773 года, когда был зачитан манифест, в котором Пугачев от имени Петра III объявлял о пожаловании старинными казачьими вольностями и привилегиями яицких казаков, а также татар и калмыков, служивших в Яицком войске.В октябре 1773 года Пугачеву удалось захватить Гниловский, Рубежный, Генварцовский форпосты, Илецкий городок (ныне село Илек Оренбургской области), Рассыпную (ныне село Рассыпное Оренбургской области), Нижнеозерную (ныне село Нижнеозерное Оренбургской области), Татищевскую (ныне село Татищево Оренбургской области), Чернореченскую (ныне село Черноречье Оренбургской области) крепости. Везде, где побеждали восставшие, он оставлял отдельные отряды, назначал "главных командиров", казнил сохранявших верность императрице Екатерине II офицеров (часто с членами их семей) и казаков, священнослужителей. 16 октября (5 октября по старому стилю) 1773 года Емельян Пугачев с 2,5 тысячи сподвижников начал осаду Оренбурга, гарнизон которого составлял около трех тысяч человек.Осада города длилась шесть месяцев. Численность восставших постепенно росла, в некоторые моменты достигая 30 тысяч человек. Волны недовольства заливали все новые и новые области – Яик и Западную Сибирь, Прикамье и Поволжье, Урал и Заяицкие степи, и к Пугачеву присоединялись свежие силы: отряды башкир под предводительством Салавата Юлаева и Кинзи Арсланова, работные люди и заводские крестьяне уральских заводов, которым были обещаны воля и все "крестьянские выгоды", и др.Помимо количественных, росли и качественные показатели войска повстанцев. Руководители восстания особое внимание уделяли обучению ополченцев военному делу. Силы пугачевской армии состояли из Главного повстанческого войска во главе с самим Пугачевым и ряда мобильных вооруженных формирований, каждое из которых состояло из нескольких тысяч человек.За время, проведенное под стенами города, пугачевцы разбили двигавшиеся на помощь осажденным авангард экспедиционного корпуса (около 1,7 тысячи человек) под командованием генерала-майора Василия Кара и отряд (1,2 тысячи человек) полковника Петра Чернышева. Мобильные отряды восставших за период с конца 1773 года до начала 1774 года овладели Самарой, Ставрополем (ныне Тольятти Самарской области), Красноуфимском, блокировали Уфу, Мензелинск, Кунгур и др.Для решения важнейших военных задач 17 ноября (6 ноября по старому стилю) 1773 года была учреждена Государственная военная коллегия. Действовавшее в течение десяти месяцев, до конца августа 1774 года, учреждение выполняло также функцию личной канцелярии предводителя движения и административного центра восстания. Однако в 1774 году войска под командованием генерала-аншефа Александра Бибикова (свыше шести тысяч человек) нанесли ряд поражений повстанцам, в частности 2 апреля (22 марта по старому стилю) в сражении под Татищевой крепостью, 4 апреля (24 марта по старому стилю) близ Уфы и 12 апреля (1 апреля по старому стилю) близ Сакмарского городка (ныне село Сакмара Оренбургской области). Восставшие были вынуждены снять осаду Оренбурга и двинуться на восток: в Башкирию и на горнозаводской Урал.В апреле 1774 года начался второй этап пугачевского восстания. Пополнившееся башкирами и горнозаводскими рабочими пугачевское войско в мае – июне заняло Магнитную (ныне Магнитогорск Челябинской области), Карагайскую, Троицкую (ныне Троицк Челябинской области) крепости, Трехсвятское (ныне Елабуга в Республике Татарстан), Мамадыш, Осу и др; были разграблены Миасский, Златоустовский и Саткинский заводы, Симский, Юрюзанский, Усть-Катавский, Воткинский заводы были сожжены. 22 июня (11 июня по старому стилю) 1774 года Пугачев остановился в 7,5 километрах от Казани. Войско восставших насчитывало на тот момент до 20 тысяч человек. 23 июля (12 июля по старому стилю) пугачевцы штурмовали Казань, заняли большую часть города (кроме кремля, где находился городской гарнизон), но 26 июля (15 июля по старому стилю) были разбиты отрядом под командованием подполковника Ивана Михельсона. Лишившись артиллерии и понеся значительные потери, Пугачев и его сторонники (около 500 человек), рассчитывая на поддержку донских казаков, направились на юг по Волге. Начинался третий, последний, этап восстания.29 июля (18 июля по старому стилю) 1774 года остатки Главного войска переправились через Волгу. 30 июля (19 июля по старому стилю) Пугачев обратился к народу с манифестом, в котором объявлял об отмене крепостного права, рекрутской повинности, подушной подати и всех налогов, о наделении крестьян землей и угодьями "без покупки и без оброку". На сторону восставших с 31 июля (20 июля по старому стилю) до 28 августа (17 августа по старому стилю) перешло население Курмыша, Алатыря, Саранска, Пензы, Петровска, Дмитриевска (ныне Камышин Волгоградской области), Дубовки; Саратов был взят с боем. Идя через крестьянский край на правобережной Волге, войско Пугачева пополнялось в основном за счет крестьян: русских, татар, чувашей, мордвы, кое-как вооруженных и совсем не знавших военного дела. Кроме того, преследуемый по пятам регулярными войсками, Пугачев шел так стремительно, что вскоре вынужден был отказать в приеме всем пешим, а вопрос об организации войска даже не вставал. 1 сентября (21 августа по старому стилю) Главное войско подошло к Царицыну (ныне Волгоград). Овладеть городом не удалось, а 5 сентября (25 августа по старому стилю) в сражении близ Солениковой ватаги (ныне село Солодники Астраханской области) 10-тысячное войско восставших было окончательно разгромлено Михельсоном.С небольшим отрядом Пугачев бежал, однако вскоре был сдан властям своими бывшими сторонниками. Самозванца содержали под следствием сначала в Яицком городке, потом в Симбирске (ныне Ульяновск). Позже он был переправлен в Москву, где приговорен к смертной казни. Несмотря на гибель предводителя, восстание продолжилось в Оренбургской губернии. К лету 1775 оно было окончательно подавлено силами частей российской армии во главе с графом Петром Паниным.Убедившись в силе и ярости народного восстания, правящие круги предприняли ряд мер для предотвращения подобных событий в будущем. С одной стороны, они были вынуждены пойти на некоторые уступки и послабления: заводчикам было предписано увеличить плату работникам вдвое и не вводить дополнительные нагрузки сверх установленных норм, в национальных районах прекратились религиозные гонения. С другой стороны, были приняты карательные меры. Прежде всего, чтобы предать мятеж полному забвению, указом Сената от 26 января (15 января по старому стилю) 1775 года река Яик была переименована в Урал, Яицкий городок – в Уральск (сейчас находится на территории Казахстана), Верхнеяицкая крепость – в Верхнеуральскую (ныне Верхнеуральск Челябинской области), а Яицкое казачье войско – в Уральское. В 1774-1775 годах под следствием находились свыше 10 тысяч человек, из них около 1,1 тысячи подвергнуты различным наказаниям, в том числе 34 человека были казнены, 178 сосланы. Была скорректирована политика по отношению к казачьим войскам: Запорожская Сечь ликвидировалась, выбор атаманов и старшин окончательно перешел к правительству, вводился запрет на использование артиллерии.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, емельян пугачев, оренбургская область, урал, челябинская область, петр i, екатерина ii