https://ria.ru/20230928/vopros-1899195665.html

Силуанов заявил, что вопрос внедрения альтернативы SWIFT обсуждается

Силуанов заявил, что вопрос внедрения альтернативы SWIFT обсуждается - РИА Новости, 28.09.2023

Силуанов заявил, что вопрос внедрения альтернативы SWIFT обсуждается

Вопрос о внедрении системы, альтернативной SWIFT, является темой обсуждения на уровне финансовых ведомств стран БРИКС, а в следующем году будет включен в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:13

2023-09-28T14:13

2023-09-28T15:13

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антон силуанов

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Вопрос о внедрении системы, альтернативной SWIFT, является темой обсуждения на уровне финансовых ведомств стран БРИКС, а в следующем году будет включен в повестку заседания этой организации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума."Что касается альтернативы SWIFT в рамках организации БРИКС, то у нас у целого ряда стран есть собственные такие системы. Да, у нас сейчас развиваются расчеты в рамках национальных валют с использованием национальных систем передачи финансовых сообщений. Мы пытаемся внедрить нашу систему передачи финансовых сообщений СПФС, у коллег китайских есть своя система. В других странах БРИКС тоже либо создаются, либо имеются системы", - сказал Силуанов."Поэтому пока этот вопрос стоит в качестве темы для обсуждения на уровне денежных властей и финансовых ведомств стран-членов БРИКС, и в следующем году будет одним из вопросов в повестке заседания этой организации ", - добавил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.

https://ria.ru/20230922/baranov-1897741691.html

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брикс, экономика, технологии, россия, антон силуанов