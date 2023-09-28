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Силуанов заявил, что вопрос внедрения альтернативы SWIFT обсуждается - РИА Новости, 28.09.2023
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14:13 28.09.2023 (обновлено: 15:13 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/vopros-1899195665.html
Силуанов заявил, что вопрос внедрения альтернативы SWIFT обсуждается
Силуанов заявил, что вопрос внедрения альтернативы SWIFT обсуждается - РИА Новости, 28.09.2023
Силуанов заявил, что вопрос внедрения альтернативы SWIFT обсуждается
Вопрос о внедрении системы, альтернативной SWIFT, является темой обсуждения на уровне финансовых ведомств стран БРИКС, а в следующем году будет включен в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:13
2023-09-28T15:13
брикс
экономика
технологии
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Вопрос о внедрении системы, альтернативной SWIFT, является темой обсуждения на уровне финансовых ведомств стран БРИКС, а в следующем году будет включен в повестку заседания этой организации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума."Что касается альтернативы SWIFT в рамках организации БРИКС, то у нас у целого ряда стран есть собственные такие системы. Да, у нас сейчас развиваются расчеты в рамках национальных валют с использованием национальных систем передачи финансовых сообщений. Мы пытаемся внедрить нашу систему передачи финансовых сообщений СПФС, у коллег китайских есть своя система. В других странах БРИКС тоже либо создаются, либо имеются системы", - сказал Силуанов."Поэтому пока этот вопрос стоит в качестве темы для обсуждения на уровне денежных властей и финансовых ведомств стран-членов БРИКС, и в следующем году будет одним из вопросов в повестке заседания этой организации ", - добавил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
https://ria.ru/20230922/baranov-1897741691.html
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брикс, экономика, технологии, россия, антон силуанов
БРИКС, Экономика, Технологии, Россия, Антон Силуанов
Силуанов заявил, что вопрос внедрения альтернативы SWIFT обсуждается

Силуанов: вопрос внедрения системы альтернативной SWIFT обсуждается

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
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Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Вопрос о внедрении системы, альтернативной SWIFT, является темой обсуждения на уровне финансовых ведомств стран БРИКС, а в следующем году будет включен в повестку заседания этой организации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
"Что касается альтернативы SWIFT в рамках организации БРИКС, то у нас у целого ряда стран есть собственные такие системы. Да, у нас сейчас развиваются расчеты в рамках национальных валют с использованием национальных систем передачи финансовых сообщений. Мы пытаемся внедрить нашу систему передачи финансовых сообщений СПФС, у коллег китайских есть своя система. В других странах БРИКС тоже либо создаются, либо имеются системы", - сказал Силуанов.
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"Поэтому пока этот вопрос стоит в качестве темы для обсуждения на уровне денежных властей и финансовых ведомств стран-членов БРИКС, и в следующем году будет одним из вопросов в повестке заседания этой организации ", - добавил он.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
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БРИКСЭкономикаТехнологииРоссияАнтон Силуанов
 
 
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