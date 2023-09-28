https://ria.ru/20230928/vklady-1899245680.html

Почта Банк повысил ставку по вкладам до 13% годовых

Почта Банк повысил ставку по вкладам до 13% годовых - РИА Новости, 28.09.2023

Почта Банк повысил ставку по вкладам до 13% годовых

АО "Почта Банк" увеличил максимальную ставку по вкладам до 13% годовых. Такие условия действуют при размещении средств на депозите "Добро пожаловать" на 3... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:51

2023-09-28T16:51

2023-09-28T16:51

почта банк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752566720_0:310:2930:1958_1920x0_80_0_0_a7a3a3d49548d082054b506db14a08ff.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. АО "Почта Банк" увеличил максимальную ставку по вкладам до 13% годовых. Такие условия действуют при размещении средств на депозите "Добро пожаловать" на 3 месяца и на сумму до 500 тысяч рублей. Открыть вклад с повышенной ставкой могут не только новые, но и все действующие клиенты, которые не используют накопительные продукты банка более 91 дня."На фоне очередного повышения ключевой ставки на рынке наблюдается новый виток повышения ставок по вкладам. И для потребителя это отличная возможность выгодно разместить свои накопления. Мы рекомендуем обратить внимание, в первую очередь, на краткосрочные вклады – на 3-6 месяцев. Наше предложение – 13% годовых – это самая высокая на сегодняшний день ставка по коротким вкладам на 3 месяца. Так вы сможете зафиксировать высокую доходность на короткий срок и быстро отреагировать в случае изменения условий на рынке. Откладывать размещение средств в ожидании дальнейшего изменения ставок точно не стоит, поскольку в этом случае потери от инфляции даже за короткий период могут оказаться существенно выше", - отметил заместитель президента - председателя правления АО "Почта Банк" Алексей Охорзин.Открыть вклад "Добро пожаловать" можно во всех точках обслуживания банка (около 25 тысяч по всей стране). Подробнее о вкладе "Добро пожаловать" на сайте Почта Банка.ㅤРеклама, АО "Почта Банк", ИНН 3232005484, erid: 4CQwVszH9pUmoiVxej9

https://ria.ru/20230911/ipoteka-1895592922.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

почта банк, новости компаний - экономика