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Почта Банк повысил ставку по вкладам до 13% годовых - РИА Новости, 28.09.2023
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16:51 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/vklady-1899245680.html
Почта Банк повысил ставку по вкладам до 13% годовых
Почта Банк повысил ставку по вкладам до 13% годовых - РИА Новости, 28.09.2023
Почта Банк повысил ставку по вкладам до 13% годовых
АО "Почта Банк" увеличил максимальную ставку по вкладам до 13% годовых. Такие условия действуют при размещении средств на депозите "Добро пожаловать" на 3... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:51
2023-09-28T16:51
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. АО "Почта Банк" увеличил максимальную ставку по вкладам до 13% годовых. Такие условия действуют при размещении средств на депозите "Добро пожаловать" на 3 месяца и на сумму до 500 тысяч рублей. Открыть вклад с повышенной ставкой могут не только новые, но и все действующие клиенты, которые не используют накопительные продукты банка более 91 дня."На фоне очередного повышения ключевой ставки на рынке наблюдается новый виток повышения ставок по вкладам. И для потребителя это отличная возможность выгодно разместить свои накопления. Мы рекомендуем обратить внимание, в первую очередь, на краткосрочные вклады – на 3-6 месяцев. Наше предложение – 13% годовых – это самая высокая на сегодняшний день ставка по коротким вкладам на 3 месяца. Так вы сможете зафиксировать высокую доходность на короткий срок и быстро отреагировать в случае изменения условий на рынке. Откладывать размещение средств в ожидании дальнейшего изменения ставок точно не стоит, поскольку в этом случае потери от инфляции даже за короткий период могут оказаться существенно выше", - отметил заместитель президента - председателя правления АО "Почта Банк" Алексей Охорзин.Открыть вклад "Добро пожаловать" можно во всех точках обслуживания банка (около 25 тысяч по всей стране). Подробнее о вкладе "Добро пожаловать" на сайте Почта Банка.ㅤРеклама, АО "Почта Банк", ИНН 3232005484, erid: 4CQwVszH9pUmoiVxej9
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почта банк, новости компаний - экономика
Почта банк, Новости компаний - Экономика

Почта Банк повысил ставку по вкладам до 13% годовых

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБанкоматы "Почта Банка"
Банкоматы Почта Банка - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. АО "Почта Банк" увеличил максимальную ставку по вкладам до 13% годовых. Такие условия действуют при размещении средств на депозите "Добро пожаловать" на 3 месяца и на сумму до 500 тысяч рублей. Открыть вклад с повышенной ставкой могут не только новые, но и все действующие клиенты, которые не используют накопительные продукты банка более 91 дня.
"На фоне очередного повышения ключевой ставки на рынке наблюдается новый виток повышения ставок по вкладам. И для потребителя это отличная возможность выгодно разместить свои накопления. Мы рекомендуем обратить внимание, в первую очередь, на краткосрочные вклады – на 3-6 месяцев. Наше предложение – 13% годовых – это самая высокая на сегодняшний день ставка по коротким вкладам на 3 месяца. Так вы сможете зафиксировать высокую доходность на короткий срок и быстро отреагировать в случае изменения условий на рынке. Откладывать размещение средств в ожидании дальнейшего изменения ставок точно не стоит, поскольку в этом случае потери от инфляции даже за короткий период могут оказаться существенно выше", - отметил заместитель президента - председателя правления АО "Почта Банк" Алексей Охорзин.
Открыть вклад "Добро пожаловать" можно во всех точках обслуживания банка (около 25 тысяч по всей стране). Подробнее о вкладе "Добро пожаловать" на сайте Почта Банка.
Реклама, АО "Почта Банк", ИНН 3232005484, erid: 4CQwVszH9pUmoiVxej9
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