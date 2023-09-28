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Россия призвала США выдать визы двум делегатам для работы в комитете ГА ООН

Россия призвала США выдать визы двум делегатам для работы в комитете ГА ООН - РИА Новости, 28.09.2023

Россия призвала США выдать визы двум делегатам для работы в комитете ГА ООН

Россия призывает США срочно выдать визы двум российским делегатам, направляющимся в Нью-Йорк для участия в работе Первого комитета ГА ООН, занимающегося... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T22:50

2023-09-28T22:50

2023-09-28T22:50

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ООН, 28 сен - РИА Новости. Россия призывает США срочно выдать визы двум российским делегатам, направляющимся в Нью-Йорк для участия в работе Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения, заявил на заседании комитета представитель постпредства РФ при организации Дмитрий Глухов. "Вашингтон грубо нарушает свои международно-правовые обязательства по соглашению… о центральных учреждениях ООН, предусматривающему предоставление беспрепятственного проезда в район центральных учреждений организации представителей или должностных лиц государств-членов ООН, а также выдачу им виз… в краткий срок", - сказал Глухов. По его словам, нынешняя сессия Первого комитета не стала исключением. "Рассчитываем, что США… незамедлительно выдадут визы двум членам российской делегации, которые по-прежнему не имеют въездных документов", - отметил он. Представитель США в комитете заявил, что Штаты твердо привержены исполнению обязательств по соглашению. "Пока мы выдали большинство виз, запрошенных российской делегацией – 14 из 16. И мы надеемся, что выдача оставшихся виз произойдет до начала работы комитета по существу на следующей неделе", - отметил американский дипломат.

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

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