https://ria.ru/20230928/vengriya-1899168759.html

Лукашенко заявил о готовности к диалогу с Венгрией ради деэскалации

Лукашенко заявил о готовности к диалогу с Венгрией ради деэскалации - РИА Новости, 28.09.2023

Лукашенко заявил о готовности к диалогу с Венгрией ради деэскалации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты у посла Венгрии в Минске, заявил о готовности к продолжению диалога с этой страной в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:02

2023-09-28T13:02

2023-09-28T13:02

в мире

белоруссия

венгрия

александр лукашенко

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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты у посла Венгрии в Минске, заявил о готовности к продолжению диалога с этой страной в целях деэскалации напряженности в европейском регионе, сообщила пресс-служба главы государства. По ее данным, Лукашенко 28 сентября принял верительные грамоты послов 11 зарубежных стран. Верительные грамоты белорусскому президенту вручили послы Казахстана, Венгрии, Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Уганды, Камбоджи, Филиппин, Иордании и Колумбии. "Венгрия является давним и надежным другом Беларуси, отношения с которым, пройдя испытание временем, выстраиваются на прагматичной и взаимоуважительной основе", - приводит пресс-служба слова Лукашенко. Он особо отметил предложения и инициативы Будапешта по безопасности и мерам доверия в Европе. "Готовы к продолжению диалога с Венгрией в целях деэскалации напряженности в регионе путем решения спорных вопросов только мирными переговорами", - заявил президент. Обращаясь к присутствующему на церемонии послу Казахстана, Лукашенко назвал эту страну близкой для Белоруссии, братским государством, стратегическим партнером и союзником. "Нас связывает общая история, развитые торговые и гуманитарные связи. Дружеские отношения на уровне глав государств позволяют обсуждать любые вопросы без ограничений. Мы будем рады в этом году приветствовать (с визитом в Белоруссии – ред.) президента Касым-Жомарта Токаева для продолжения диалога по широкому спектру тем двусторонней и международной повесток", - сказал Лукашенко. Заметив, что на церемонии вручения верительных грамот присутствует представительная группа послов из стран Африки, белорусский президент подчеркнул, что рассматривает этот факт как прямое подтверждение взаимного интереса к сотрудничеству. Лукашенко заверил, что здесь, в Белоруссии, дипломаты этих стран всегда могут рассчитывать на равноправное и взаимовыгодное для всех сторон сотрудничество. "Приглашаю вас как можно чаще бывать в Беларуси, привозить с собой официальные делегации и представителей деловых кругов. Наши двери для вас всегда открыты. Мы верим в ваш континент и возлагаем на него большие надежды", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230111/vengriya-1844139446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, венгрия, александр лукашенко