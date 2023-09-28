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Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце с третьей попытки из-за смеха
Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце с третьей попытки из-за смеха - РИА Новости, 28.09.2023
Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце с третьей попытки из-за смеха
Немецкая ведущая передачи Tagesschau (телеканал ARD), с которой без видимых причин случился припадок смеха в прямом эфире при зачитывании новостей про канцлера... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:34
2023-09-28T19:34
2023-09-28T19:34
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Немецкая ведущая передачи Tagesschau (телеканал ARD), с которой без видимых причин случился припадок смеха в прямом эфире при зачитывании новостей про канцлера Германии Олафа Шольца, не смогла в интервью изданию Bild объяснить произошедшего. Сюзанна Даубнер, уже много лет ведущая новостную передачу Tagesschau на телеканале ARD, в среду утром при передаче слова от коллег из развлекательного Morgenmagazin приветственно рассмеялась, после чего несколько раз попыталась сдержать уже непроизвольный смех. В тот момент Даубнер должна была рассказать о встрече Олафа Шольца с представителями химической промышленности, но на словах "канцлер Шольц встречается с..." снова рассмеялась и извинилась перед слушателями. Продолжить передачу Даубнер удалось лишь с третьей попытки. Сама Даубнер в четверг не смогла объяснить причину смеха. "Слава богу, я смогла восстановить самообладание", - сообщила она Bild. После того как видео с данным инцидентом было опубликовано на странице Tagesschau в Facebook*, многие пользователи выразили поддержку ведущей и сообщили, что и сами во время просмотра стали смеяться.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В мире, Россия, Германия, Олаф Шольц, ARD
Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце с третьей попытки из-за смеха
Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце только с третьей попытки из-за смеха
БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости.
Немецкая ведущая передачи Tagesschau (телеканал ARD), с которой без видимых причин случился припадок смеха в прямом эфире при зачитывании новостей про канцлера Германии Олафа Шольца, не смогла в интервью изданию Bild
объяснить произошедшего.
Сюзанна Даубнер, уже много лет ведущая новостную передачу Tagesschau на телеканале ARD, в среду утром при передаче слова от коллег из развлекательного Morgenmagazin приветственно рассмеялась, после чего несколько раз попыталась сдержать уже непроизвольный смех.
В тот момент Даубнер должна была рассказать о встрече Олафа Шольца с представителями химической промышленности, но на словах "канцлер Шольц встречается с..." снова рассмеялась и извинилась перед слушателями. Продолжить передачу Даубнер удалось лишь с третьей попытки.
Сама Даубнер в четверг не смогла объяснить причину смеха. "Слава богу, я смогла восстановить самообладание", - сообщила она Bild.
После того как видео с данным инцидентом было опубликовано на странице Tagesschau в Facebook*, многие пользователи выразили поддержку ведущей и сообщили, что и сами во время просмотра стали смеяться.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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