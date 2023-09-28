https://ria.ru/20230928/vardanyan-1899123932.html
Суд в Азербайджане арестовал Варданяна на четыре месяца
Суд в Азербайджане арестовал Варданяна на четыре месяца - РИА Новости, 28.09.2023
Суд в Азербайджане арестовал Варданяна на четыре месяца
Сабаильский суд в Баку избрал в отношении одного из лидеров непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста на четыре... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:14
2023-09-28T11:14
2023-09-28T11:29
азербайджан
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рубен варданян
нагорно-карабахская республика
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БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Сабаильский суд в Баку избрал в отношении одного из лидеров непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста на четыре месяца, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрено представление следственного управления СГБ (службы госбезопасности - ред.) по делу Рубена Варданяна. На процессе под председательством судьи Ульвии Шукюровой представление было удовлетворено. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста на четыре месяца", - сообщили в пресс-службе суда.Погранслужба Азербайджана сообщила в среду, что Варданян задержан при попытке выезда в направлении Армении. Ему предъявлено обвинение в финансировании терроризма на территории Азербайджана. Варданяну грозит в Азербайджане до 14 лет лишения свободы.В конце прошлого года президент России Владимир Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства России.Как заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, Варданян не сможет получить помощь от РФ после выхода из гражданства. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев также отметил в беседе с РИА Новости, что Россия не должна заниматься освобождением Варданяна.
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Варданян под арестом. Видео азербайджанских спецслужб
Варданян под арестом. Видео азербайджанских спецслужб
2023-09-28T11:14
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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азербайджан, в мире, рубен варданян, нагорно-карабахская республика
Азербайджан, В мире, Рубен Варданян, Нагорно-Карабахская Республика
Суд в Азербайджане арестовал Варданяна на четыре месяца
Обвиняемого в финансировании терроризма Варданяна арестовали в Баку на 4 месяца
БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Сабаильский суд в Баку избрал в отношении одного из лидеров непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста на четыре месяца, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Рассмотрено представление следственного управления СГБ (службы госбезопасности - ред.) по делу Рубена Варданяна. На процессе под председательством судьи Ульвии Шукюровой представление было удовлетворено. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста на четыре месяца", - сообщили в пресс-службе суда.
Погранслужба Азербайджана сообщила в среду, что Варданян задержан при попытке выезда в направлении Армении. Ему предъявлено обвинение в финансировании терроризма на территории Азербайджана. Варданяну грозит в Азербайджане до 14 лет лишения свободы.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства России.
Как заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, Варданян не сможет получить помощь от РФ после выхода из гражданства. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев также отметил в беседе с РИА Новости, что Россия не должна заниматься освобождением Варданяна.
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями