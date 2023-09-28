https://ria.ru/20230928/valyuta-1899194969.html

Набиуллина призвала быть аккуратнее с валютным регулированием

Набиуллина призвала быть аккуратнее с валютным регулированием - РИА Новости, 28.09.2023

Набиуллина призвала быть аккуратнее с валютным регулированием

Российским властям надо очень аккуратно вести себя в валютном регулировании, иначе бизнес начнет обходить ограничения, как в 1990-е годы, заявила глава ЦБ... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:09

2023-09-28T14:09

2023-09-28T14:09

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российским властям надо очень аккуратно вести себя в валютном регулировании, иначе бизнес начнет обходить ограничения, как в 1990-е годы, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии Мосфинфорума. "Про валютные ограничения. Мне кажется, надо учитывать следующее: мы все говорим о том, как хорошо мы прошли прошлый год, а это прошел наш бизнес, он приспособился. И надо очень аккуратно вести себя к тому, чтобы говорить "вот ситуация изменилась, давайте понастроим барьеры". А что будет с бизнесом, который выстраивал эти цепочки? Как он в этом будет жить? Он начнёт обходить эти ограничения, у нас это было в конце 1990-х - начале 2000-х", - сказала она. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)