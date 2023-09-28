https://ria.ru/20230928/vaktsinirovanie-1899212213.html

Более 1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье

Более 1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 28.09.2023

Более 1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье

Прививку от вируса гриппа в Подмосковье за последний месяц сделали уже более 1 миллиона человек, сообщила первый заместитель председателя правительства... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:15

2023-09-28T15:15

2023-09-28T15:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

грипп

грипп в россии

вакцинация

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Прививку от вируса гриппа в Подмосковье за последний месяц сделали уже более 1 миллиона человек, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Месяц назад в Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа. Вирус опасен осложнениями, к которым может привести. За это время прививку от него сделали более 1 миллиона человек", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, прививочная компания в Подмосковье продолжается, вакцинацию можно сделать не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, которые работают в оживлённых местах - вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Для прохождения вакцинации в мобильном комплексе необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС.

https://ria.ru/20230913/podmoskove-1896165653.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , грипп, грипп в россии, вакцинация