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Более 1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 28.09.2023
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Новости Подмосковья
 
15:15 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/vaktsinirovanie-1899212213.html
Более 1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье
Более 1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 28.09.2023
Более 1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье
Прививку от вируса гриппа в Подмосковье за последний месяц сделали уже более 1 миллиона человек, сообщила первый заместитель председателя правительства... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:15
2023-09-28T15:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
грипп
грипп в россии
вакцинация
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Прививку от вируса гриппа в Подмосковье за последний месяц сделали уже более 1 миллиона человек, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Месяц назад в Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа. Вирус опасен осложнениями, к которым может привести. За это время прививку от него сделали более 1 миллиона человек", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, прививочная компания в Подмосковье продолжается, вакцинацию можно сделать не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, которые работают в оживлённых местах - вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Для прохождения вакцинации в мобильном комплексе необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , грипп, грипп в россии, вакцинация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Грипп, Грипп в России, Вакцинация

Более 1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМедицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа
Медицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Медицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Прививку от вируса гриппа в Подмосковье за последний месяц сделали уже более 1 миллиона человек, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"Месяц назад в Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа. Вирус опасен осложнениями, к которым может привести. За это время прививку от него сделали более 1 миллиона человек", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.
По данным ведомства, прививочная компания в Подмосковье продолжается, вакцинацию можно сделать не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, которые работают в оживлённых местах - вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Для прохождения вакцинации в мобильном комплексе необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаГриппГрипп в РоссииВакцинация
 
 
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