https://ria.ru/20230928/uslugi-1899247366.html
Свыше 260 тысяч услуг центра "Мой бизнес" получили бизнесмены Подмосковья
Свыше 260 тысяч услуг центра "Мой бизнес" получили бизнесмены Подмосковья - РИА Новости, 28.09.2023
Свыше 260 тысяч услуг центра "Мой бизнес" получили бизнесмены Подмосковья
За четыре года работы центр "Мой бизнес" предоставил более 260 тысяч услуг предпринимателям Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:58
2023-09-28T16:58
2023-09-28T16:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей белоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740635004_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93a743a7c59f3f9c1696f744e45a45f0.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. За четыре года работы центр "Мой бизнес" предоставил более 260 тысяч услуг предпринимателям Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который был инициирован президентом РФ с 2019 года, в Московской области работает центр "Мой бизнес". Результаты работы за четырехлетний период представила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева."За четыре года работы центра "Мой бизнес" Московской области специалисты оказали предпринимателям региона 263 301 услугу, из них более 40 тысяч — в этом году. На данный момент бизнесу доступно 27 видов услуг — от онлайн-консультации по вопросам открытия или развития бизнеса до услуги по упаковке франшизы и проведения технических аудитов", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.Она добавила, что в 2022 году 100% услуг центра "Мой бизнес" перевели в онлайн-режим. По информации пресс-службы, куратором национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" является первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230927/sots-1898983954.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740635004_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_57cf1614e40f3287094143fe157546f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей белоусов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Белоусов