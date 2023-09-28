https://ria.ru/20230928/uslugi-1899247366.html

Свыше 260 тысяч услуг центра "Мой бизнес" получили бизнесмены Подмосковья

Свыше 260 тысяч услуг центра "Мой бизнес" получили бизнесмены Подмосковья - РИА Новости, 28.09.2023

Свыше 260 тысяч услуг центра "Мой бизнес" получили бизнесмены Подмосковья

За четыре года работы центр "Мой бизнес" предоставил более 260 тысяч услуг предпринимателям Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:58

2023-09-28T16:58

2023-09-28T16:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей белоусов

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. За четыре года работы центр "Мой бизнес" предоставил более 260 тысяч услуг предпринимателям Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который был инициирован президентом РФ с 2019 года, в Московской области работает центр "Мой бизнес". Результаты работы за четырехлетний период представила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева."За четыре года работы центра "Мой бизнес" Московской области специалисты оказали предпринимателям региона 263 301 услугу, из них более 40 тысяч — в этом году. На данный момент бизнесу доступно 27 видов услуг — от онлайн-консультации по вопросам открытия или развития бизнеса до услуги по упаковке франшизы и проведения технических аудитов", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.Она добавила, что в 2022 году 100% услуг центра "Мой бизнес" перевели в онлайн-режим. По информации пресс-службы, куратором национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" является первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230927/sots-1898983954.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей белоусов