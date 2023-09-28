Рейтинг@Mail.ru
Свыше 260 тысяч услуг центра "Мой бизнес" получили бизнесмены Подмосковья - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:58 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/uslugi-1899247366.html
Свыше 260 тысяч услуг центра "Мой бизнес" получили бизнесмены Подмосковья
Свыше 260 тысяч услуг центра "Мой бизнес" получили бизнесмены Подмосковья - РИА Новости, 28.09.2023
Свыше 260 тысяч услуг центра "Мой бизнес" получили бизнесмены Подмосковья
За четыре года работы центр "Мой бизнес" предоставил более 260 тысяч услуг предпринимателям Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:58
2023-09-28T16:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей белоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740635004_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93a743a7c59f3f9c1696f744e45a45f0.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. За четыре года работы центр "Мой бизнес" предоставил более 260 тысяч услуг предпринимателям Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который был инициирован президентом РФ с 2019 года, в Московской области работает центр "Мой бизнес". Результаты работы за четырехлетний период представила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева."За четыре года работы центра "Мой бизнес" Московской области специалисты оказали предпринимателям региона 263 301 услугу, из них более 40 тысяч — в этом году. На данный момент бизнесу доступно 27 видов услуг — от онлайн-консультации по вопросам открытия или развития бизнеса до услуги по упаковке франшизы и проведения технических аудитов", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.Она добавила, что в 2022 году 100% услуг центра "Мой бизнес" перевели в онлайн-режим. По информации пресс-службы, куратором национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" является первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230927/sots-1898983954.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740635004_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_57cf1614e40f3287094143fe157546f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей белоусов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Белоусов

Свыше 260 тысяч услуг центра "Мой бизнес" получили бизнесмены Подмосковья

© Фото : правительство Московской областиВывеска центра оказания услуг "Мой бизнес"
Вывеска центра оказания услуг Мой бизнес - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : правительство Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. За четыре года работы центр "Мой бизнес" предоставил более 260 тысяч услуг предпринимателям Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который был инициирован президентом РФ с 2019 года, в Московской области работает центр "Мой бизнес". Результаты работы за четырехлетний период представила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
"За четыре года работы центра "Мой бизнес" Московской области специалисты оказали предпринимателям региона 263 301 услугу, из них более 40 тысяч — в этом году. На данный момент бизнесу доступно 27 видов услуг — от онлайн-консультации по вопросам открытия или развития бизнеса до услуги по упаковке франшизы и проведения технических аудитов", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что в 2022 году 100% услуг центра "Мой бизнес" перевели в онлайн-режим. По информации пресс-службы, куратором национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" является первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.
Посетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Власти МО выделили на соцподдержку жителей в этом году 98 миллиардов рублей
Вчера, 15:57
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала