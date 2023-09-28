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Опрос: на Украине экономическое положение ухудшилось у 60 процентов людей
Опрос: на Украине экономическое положение ухудшилось у 60 процентов людей - РИА Новости, 28.09.2023
Опрос: на Украине экономическое положение ухудшилось у 60 процентов людей
Шестьдесят процентов граждан Украины заявили об ухудшении личного экономического положения за последние полгода, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T23:01
2023-09-28T23:01
2023-09-28T23:01
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Шестьдесят процентов граждан Украины заявили об ухудшении личного экономического положения за последние полгода, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на данные соцопроса украинской исследовательской группы "Рейтинг". "Шестьдесят процентов украинцев заявили, что их личное экономическое положение ухудшилось за последние полгода. Что касается личной ситуации – 23 процента надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 41 процент считает, что оно не изменится, 21 процент имеет пессимистический взгляд на этот счет", - пишет издание в своем Telegram-канале. Согласно тем же данным, у 35 процентов опрошенных экономическое положение не изменилось, только 5 процентов почувствовали улучшение. По результатам опроса относительно состояния экономики Украины, 73 процента считают, что она ухудшилась, 13 процентов говорят об отсутствии изменений, лишь 9 процентов заявляют об улучшении. Говоря об экономике страны в будущем, 29 процентов респондентов ожидают улучшения, 26 процентов думают, что ничего не изменится и 32 процента ожидают ухудшения.
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украина, в мире
Опрос: на Украине экономическое положение ухудшилось у 60 процентов людей
Страна.ua: 60% украинцев пожаловались на ухудшение экономического положения
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Шестьдесят процентов граждан Украины заявили об ухудшении личного экономического положения за последние полгода, сообщает издание "Страна.ua
" со ссылкой на данные соцопроса украинской исследовательской группы "Рейтинг".
"Шестьдесят процентов украинцев заявили, что их личное экономическое положение ухудшилось за последние полгода. Что касается личной ситуации – 23 процента надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 41 процент считает, что оно не изменится, 21 процент имеет пессимистический взгляд на этот счет", - пишет издание в своем Telegram-канале.
Согласно тем же данным, у 35 процентов опрошенных экономическое положение не изменилось, только 5 процентов почувствовали улучшение.
По результатам опроса относительно состояния экономики Украины, 73 процента считают, что она ухудшилась, 13 процентов говорят об отсутствии изменений, лишь 9 процентов заявляют об улучшении. Говоря об экономике страны в будущем, 29 процентов респондентов ожидают улучшения, 26 процентов думают, что ничего не изменится и 32 процента ожидают ухудшения.
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