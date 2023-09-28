https://ria.ru/20230928/ukraina-1899306188.html

В США одобрят 60-80 миллиардов долларов помощи Украине на 2024 год

В США одобрят 60-80 миллиардов долларов помощи Украине на 2024 год - РИА Новости, 28.09.2023

В США одобрят 60-80 миллиардов долларов помощи Украине на 2024 год

Ряд членов Республиканской партии в сенате США намерены провести обширный пакет помощи Украине на 2024 год в размере 60-80 миллиардов долларов, сообщает... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T21:10

2023-09-28T21:10

2023-09-28T21:16

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Ряд членов Республиканской партии в сенате США намерены провести обширный пакет помощи Украине на 2024 год в размере 60-80 миллиардов долларов, сообщает интернет-издание Punchbowl со ссылкой на источники. "Их (республиканцев в сенате - ред.) предпочтением является провести средства на год, которые могу поддерживать Украину до президентских выборов 2024 года включительно... Цифра на год, в самом деле, потрясает, составляя в диапазоне от 60 до 80 миллиардов долларов", - говорится в публикации. Как отмечается, республиканцы в сенате, таким образом, рассчитывают избежать шатдауна правительства с 1 октября, поскольку остающийся спорным вопрос о помощи Украине будет в настоящее время снят с повестки обсуждений. Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что считает неправильным выделение дополнительных денежных средств Украине в рамках инициативы о продлении финансирования федерального правительства страны. Согласно проекту временного бюджета, сенат США предлагает согласовать сокращенный объем средств для Украины в виде 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для госдепа на срок до 17 ноября. Белый дом просит согласовать до 24 миллиардов долларов на помощь Украине, в рамках этого же запроса администрация просит о дополнительных ассигнованиях и для правительственных структур США. В Белом доме ранее подчеркивали, что запрос нужно согласовать до конца финансового года, до 1 октября. Сенаторы теперь предлагают временный вариант договоренности вместо согласования полноценной "дополнительной помощи". Некоторые республиканцы в конгрессе не согласны голосовать за помощь Украине в одном пакете со средствами на нужды США и грозят правительству прекращением финансирования.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

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в мире, украина, сша, кевин маккарти, пентагон