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Париж перейдет к заключению военных контрактов с Киевом, заявили во Франции - РИА Новости, 28.09.2023
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20:04 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899297376.html
Париж перейдет к заключению военных контрактов с Киевом, заявили во Франции
Париж перейдет к заключению военных контрактов с Киевом, заявили во Франции - РИА Новости, 28.09.2023
Париж перейдет к заключению военных контрактов с Киевом, заявили во Франции
Франция намерена перейти от передачи оружия Киеву к заключению военных контрактов, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, прибывший с визитом в Киев РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:04
2023-09-28T20:04
в мире
украина
киев
франция
сергей лавров
себастьян лекорню
нато
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Франция намерена перейти от передачи оружия Киеву к заключению военных контрактов, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, прибывший с визитом в Киев в четверг, его цитирует агентство Франс Пресс. "Мало-помалу мы перейдем к такой логике, где передача вооружений будет являться исключением, а не принципом", - заявил Лекорню в ходе визита в Киев, заверив при этом украинскую сторону в том, что "ежемесячные поставки боеприпасов продолжатся до кона 2024 года". Лекорню отметил, что Франция будет двигаться от дотаций вооружений к заключению контрактов на поставки "с возможными субсидиями" от Франции. Как отмечает агентство, практика постоянной передачи французских вооружений Киеву нежизнеспособна в свете ограниченности собственных запасов вооружений, даже несмотря на наращивание темпов производства, требуемое президентом Эммануэлем Макроном. Лекорню добавил, что Франция рассмотрит возможности совместного производства ряда вооружений на территории Украины. Ранее в четверг министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с визитом в Киев в сопровождении порядка 20 французских оборонных компаний. Среди компаний, делегацию которых возглавляет министр, фигурирует Nexter, производящая, в частности, гаубицы Caesar, поставляемые Украине, компания Delair, которая отправила Киеву 150 разведывательных беспилотников, группа Arquus, которая рассчитывает создать на Украине предприятие по обслуживанию поставленных бронированных машин. Также в Киев прибыли представители специализирующейся на разминировании компании CEFA в надежде подписать контакт на поставку саперных роботов и компания Vistory, которая предлагает построить на Украине типографии 3D-печати для производства комплектующих для военного оборудования. Как ранее отметили в минобороны Франции, Париж намерен "изменить парадигму помощи Украине с расчетом на то, что конфликт затянется". В конце прошлого года Франция создала фонд с бюджетом в 200 миллионов евро, чтобы дать Киеву возможность размещать заказы на вооружение напрямую у французских производителей. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230923/frantsiya-1898107297.html
https://ria.ru/20230712/makron-1883824519.html
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
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в мире, украина, киев, франция, сергей лавров, себастьян лекорню, нато, эммануэль макрон
В мире, Украина, Киев, Франция, Сергей Лавров, Себастьян Лекорню, НАТО, Эммануэль Макрон
Париж перейдет к заключению военных контрактов с Киевом, заявили во Франции

Лекорню: Париж перейдет от поставок оружия Киеву к заключению военных контрактов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Франция намерена перейти от передачи оружия Киеву к заключению военных контрактов, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, прибывший с визитом в Киев в четверг, его цитирует агентство Франс Пресс.
"Мало-помалу мы перейдем к такой логике, где передача вооружений будет являться исключением, а не принципом", - заявил Лекорню в ходе визита в Киев, заверив при этом украинскую сторону в том, что "ежемесячные поставки боеприпасов продолжатся до кона 2024 года".
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Лекорню отметил, что Франция будет двигаться от дотаций вооружений к заключению контрактов на поставки "с возможными субсидиями" от Франции. Как отмечает агентство, практика постоянной передачи французских вооружений Киеву нежизнеспособна в свете ограниченности собственных запасов вооружений, даже несмотря на наращивание темпов производства, требуемое президентом Эммануэлем Макроном. Лекорню добавил, что Франция рассмотрит возможности совместного производства ряда вооружений на территории Украины.
Ранее в четверг министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с визитом в Киев в сопровождении порядка 20 французских оборонных компаний. Среди компаний, делегацию которых возглавляет министр, фигурирует Nexter, производящая, в частности, гаубицы Caesar, поставляемые Украине, компания Delair, которая отправила Киеву 150 разведывательных беспилотников, группа Arquus, которая рассчитывает создать на Украине предприятие по обслуживанию поставленных бронированных машин. Также в Киев прибыли представители специализирующейся на разминировании компании CEFA в надежде подписать контакт на поставку саперных роботов и компания Vistory, которая предлагает построить на Украине типографии 3D-печати для производства комплектующих для военного оборудования.
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Как ранее отметили в минобороны Франции, Париж намерен "изменить парадигму помощи Украине с расчетом на то, что конфликт затянется". В конце прошлого года Франция создала фонд с бюджетом в 200 миллионов евро, чтобы дать Киеву возможность размещать заказы на вооружение напрямую у французских производителей.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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