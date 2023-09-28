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На Украине рассказали, как США одним решением публично унизили Киев - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:39 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899221165.html
На Украине рассказали, как США одним решением публично унизили Киев
На Украине рассказали, как США одним решением публично унизили Киев - РИА Новости, 28.09.2023
На Украине рассказали, как США одним решением публично унизили Киев
Вашингтон публично унизил Киев письмом, в котором перечислены необходимые для получения дальнейшей военной помощи реформы, заявил в интервью журналисту Виталию... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:39
2023-09-28T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
константин бондаренко
украина
вашингтон (штат)
киев
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вашингтон публично унизил Киев письмом, в котором перечислены необходимые для получения дальнейшей военной помощи реформы, заявил в интервью журналисту Виталию Дикому директор Института украинской политики Константин Бондаренко. "Я думал, что это будет передано дипломатической почтой с грифом "совершенно секретно", соответственно с этим документом могли бы ознакомиться два-три человека, но это во всеуслышание! Вот этого я как раз не мог предположить, что будет все настолько откровенно", — возмутился эксперт. По его мнению, таким образом, США все больше забирают суверенитет Украины. "Украина теперь расплачивается за отсутствие субъектности. США говорят, что если вы хотите, чтобы мы и дальше вам помогали, то вот список того, что вы должны выполнить. Это серьезнейший сигнал о том, что ключик от суверенитета Украины лежит в Вашингтоне", — считает политолог. Он пришел к выводу, что американцы "даже не поленились" перевести свои требования на мову, потому что опасались, что Украина их "в очередной раз продинамит". На этой неделе Вашингтон передал Киеву список предлагаемых приоритетных реформ в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу. В Раде этот шаг назвали обидным и ошибочным.
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899176342.html
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украина
вашингтон (штат)
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в мире, константин бондаренко, украина, вашингтон (штат), киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константин Бондаренко, Украина, Вашингтон (штат), Киев
На Украине рассказали, как США одним решением публично унизили Киев

Украинский политолог Бондаренко: США письмом с требованиями реформ унизили Киев

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вашингтон публично унизил Киев письмом, в котором перечислены необходимые для получения дальнейшей военной помощи реформы, заявил в интервью журналисту Виталию Дикому директор Института украинской политики Константин Бондаренко.

"Я думал, что это будет передано дипломатической почтой с грифом "совершенно секретно", соответственно с этим документом могли бы ознакомиться два-три человека, но это во всеуслышание! Вот этого я как раз не мог предположить, что будет все настолько откровенно", — возмутился эксперт.
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По его мнению, таким образом, США все больше забирают суверенитет Украины.

"Украина теперь расплачивается за отсутствие субъектности. США говорят, что если вы хотите, чтобы мы и дальше вам помогали, то вот список того, что вы должны выполнить. Это серьезнейший сигнал о том, что ключик от суверенитета Украины лежит в Вашингтоне", — считает политолог.

Он пришел к выводу, что американцы "даже не поленились" перевести свои требования на мову, потому что опасались, что Украина их "в очередной раз продинамит".

На этой неделе Вашингтон передал Киеву список предлагаемых приоритетных реформ в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу. В Раде этот шаг назвали обидным и ошибочным.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантин БондаренкоУкраинаВашингтон (штат)Киев
 
 
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