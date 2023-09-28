На Украине рассказали, как США одним решением публично унизили Киев
Украинский политолог Бондаренко: США письмом с требованиями реформ унизили Киев
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вашингтон публично унизил Киев письмом, в котором перечислены необходимые для получения дальнейшей военной помощи реформы, заявил в интервью журналисту Виталию Дикому директор Института украинской политики Константин Бондаренко.
"Я думал, что это будет передано дипломатической почтой с грифом "совершенно секретно", соответственно с этим документом могли бы ознакомиться два-три человека, но это во всеуслышание! Вот этого я как раз не мог предположить, что будет все настолько откровенно", — возмутился эксперт.
"Я думал, что это будет передано дипломатической почтой с грифом "совершенно секретно", соответственно с этим документом могли бы ознакомиться два-три человека, но это во всеуслышание! Вот этого я как раз не мог предположить, что будет все настолько откровенно", — возмутился эксперт.
По его мнению, таким образом, США все больше забирают суверенитет Украины.
"Украина теперь расплачивается за отсутствие субъектности. США говорят, что если вы хотите, чтобы мы и дальше вам помогали, то вот список того, что вы должны выполнить. Это серьезнейший сигнал о том, что ключик от суверенитета Украины лежит в Вашингтоне", — считает политолог.
Он пришел к выводу, что американцы "даже не поленились" перевести свои требования на мову, потому что опасались, что Украина их "в очередной раз продинамит".
На этой неделе Вашингтон передал Киеву список предлагаемых приоритетных реформ в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу. В Раде этот шаг назвали обидным и ошибочным.
"Украина теперь расплачивается за отсутствие субъектности. США говорят, что если вы хотите, чтобы мы и дальше вам помогали, то вот список того, что вы должны выполнить. Это серьезнейший сигнал о том, что ключик от суверенитета Украины лежит в Вашингтоне", — считает политолог.
Он пришел к выводу, что американцы "даже не поленились" перевести свои требования на мову, потому что опасались, что Украина их "в очередной раз продинамит".
На этой неделе Вашингтон передал Киеву список предлагаемых приоритетных реформ в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу. В Раде этот шаг назвали обидным и ошибочным.