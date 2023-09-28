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Министр обороны Британии пообещал Украине дальнейшую военную поддержку - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899177469.html
Министр обороны Британии пообещал Украине дальнейшую военную поддержку
Министр обороны Британии пообещал Украине дальнейшую военную поддержку - РИА Новости, 28.09.2023
Министр обороны Британии пообещал Украине дальнейшую военную поддержку
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс посетил Киев и в ходе визита пообещал Украине дальнейшую военную поддержку со стороны Лондона, сообщило в четверг... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:25
2023-09-28T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
грант шаппс
великобритания
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс посетил Киев и в ходе визита пообещал Украине дальнейшую военную поддержку со стороны Лондона, сообщило в четверг британское оборонное ведомство. Ранее минобороны Британии сообщило, что Лондон намерен в ближайшие месяцы поставить Киеву дополнительное военное оборудование и боеприпасы. До этого глава ведомства заявлял, что Британия дополнительно передаст Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов. "Министр обороны встретился с президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Рустемом Умеровым и пообещал дальнейшую военную поддержку со стороны Великобритании", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны. Отмечается, что Шаппс направился в сопровождении начальника британского штаба обороны Тони Радакина на Украину в среду. Там министр провёл ряд встреч, в ходе которых обсуждалась военная помощь Киеву, сообщили в ведомстве. В министерстве заявили, что дальнейшая поддержка будет предоставлена "в ближайшие недели и месяцы", и отметили, что число обученных Британией и союзниками украинских военных возросло до 26,5 тысячи. Предыдущий визит Шаппса в Киев состоялся в прошлом месяце, когда он ещё занимал пост министра энергетической безопасности. Тогда темами обсуждений с украинскими чиновниками стали гуманитарная помощь для Украины, её присоединение к НАТО и восстановление после конфликта, сказано в документе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230925/rakety-1898415343.html
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в мире, украина, грант шаппс, великобритания, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Грант Шаппс, Великобритания, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Министр обороны Британии пообещал Украине дальнейшую военную поддержку

Британский министр обороны Шаппс посетил Киев и пообещал дальнейшую поддержку

© AP Photo / Stefan RousseauГрант Шаппс
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Stefan Rousseau
Грант Шаппс. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс посетил Киев и в ходе визита пообещал Украине дальнейшую военную поддержку со стороны Лондона, сообщило в четверг британское оборонное ведомство.
Ранее минобороны Британии сообщило, что Лондон намерен в ближайшие месяцы поставить Киеву дополнительное военное оборудование и боеприпасы. До этого глава ведомства заявлял, что Британия дополнительно передаст Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов.
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"Министр обороны встретился с президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Рустемом Умеровым и пообещал дальнейшую военную поддержку со стороны Великобритании", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны. Отмечается, что Шаппс направился в сопровождении начальника британского штаба обороны Тони Радакина на Украину в среду. Там министр провёл ряд встреч, в ходе которых обсуждалась военная помощь Киеву, сообщили в ведомстве. В министерстве заявили, что дальнейшая поддержка будет предоставлена "в ближайшие недели и месяцы", и отметили, что число обученных Британией и союзниками украинских военных возросло до 26,5 тысячи.
Предыдущий визит Шаппса в Киев состоялся в прошлом месяце, когда он ещё занимал пост министра энергетической безопасности. Тогда темами обсуждений с украинскими чиновниками стали гуманитарная помощь для Украины, её присоединение к НАТО и восстановление после конфликта, сказано в документе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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